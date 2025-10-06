Un americano sorprendido con el pintxo-pote de San Sebastián: «Estoy flipando con la gente que hay por la calle» El joven americano ha compartido su experiencia probando pintxos en varios bares de la capital guipuzcoana en redes sociales

M. S. Lunes, 6 de octubre 2025, 15:34 Comenta Compartir

«Si estás en San Sebastián un jueves no te puedes perder el pintxo-pote en el barrio Gros», arranca diciendo Nicholas Joseph, un joven americano que ha compartido su experiencia probando pintxos en varios bares de la capital guipuzcoana en redes sociales.

«Si no sabes que es un pintxo-pote, la mayoría de los bares ofrecen un pintxo y una bebida a súper buen de precio. En torno a 3 o 3,50 euros, así que acompáñame a hacer una ruta». La primera parada de este joven fue en el bar Bsiete, en donde el joven probó una bola de carne.

La segunda parada de este joven americano fue en el bar Ipotx, en donde probó una croqueta de jamón, seguida de un pintxo de bacalao al txakoli en el bar Urtxori Bi. «Está espectacular», decía tras haber dado el primer bocado.

Un americano sorprendido con el pintxo-pote de San Sebastián

El joven continuaba de camino al próximo bar cuando le llamaba la atención la presencia de tantas personas en la calle. «Estoy flipando, mira cuánta gente está por la calle tomando vino, copas, cervezas, comiendo juntos», admitía sorprendido antes de llegar al Txoko de Ramiro para probar una gilda.

«Hasta las pizzerias tienen esta oferta», decía antes de llegar al bar Txartela, «un bar de toda la vida» en donde pudo probar los callos, seguido de los langostinos de la Txuleteria Iraeta y finalmente, el pintxo de Codorniz del bar Ama-Lur.