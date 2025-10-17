Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La joven donostiarra que aparece en un cartel gigante en pleno corazón de Madrid: «Jamás lo hubiese creído»

La joven de 27 años ha compartido su reacción en redes al verse en el cartel, colocado en un edificio del barrio de Malasaña

M. S.

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:23

Comenta

«Jamás lo hubiese creído», ha admitido la joven influencer donostiarra de 27 años, Sofia Hamela, quien ha compartido su reacción en redes al verse en un gran cartel publicitario, colocado en un edificio en el corazón de Madrid.

Todo comenzó unas semanas atrás, durante un viaje a Colombia de la influencer, que cuenta con más de 250 mil seguidores en Instagram, cuando en uno de sus vídeos comentaba que «me molesta que las marcas de yogures no contacten conmigo». Aunque la joven admite que «no tenía ni idea de hasta dónde llegaría ese mensaje».

«La Sofi que comía Alpro hace dos años en la oficina sin parar, jamás se lo hubiese creído», confiesa la joven donostiarra de padre polaco, que nació en San Sebastián, pero que vive en Madrid, sobre la marca de yogures que ha colgado una lona gigante en un edificio de la Plaza San Ildefonso, en pleno corazón de Malasaña.

La joven influencer de San Sebastián que triunfa en redes

Y es que esta joven donostiarra se ha convertido en la nueva promesa del 'lifestyle' digital, siendo nombrada este año por la revista Forbes entre los 100 mejores creadores de contenido. Lleva en las redes sociales desde que, con 18 años, se fue a Madrid a estudiar Protocolo y Organización de Eventos en la Universidad Camilo José Cela, hace nueve años.

Trabaja desde 2016 en Inditex y desde septiembre de 2020 compagina ser estilista en Massimo Duti con crear los contenidos que publica en Instagram. Así, con este gran cartel en plena calle, Sofía Hamela ve «cumplido un sueño».

