Las dos influencers de San Sebastián que se cuelan en la lista de Forbes La donostiarras Carlota Marañón y Sofía Hamela han entrado en la lista de los 100 mejores creadores de contenido que cada año premia la revista

La revista Forbes ha publicado el listado con los 100 mejores creadores de contenido de este 2025 en España y entre esa amplia lista se han colado dos donostiarras: Carlota Marañón y Sofía Hamela. Ambas jóvenes, famosas en redes sociales y que acumulan miles de seguidores, se han colado entre nombres como Ibai Llanos, Auronplay, Laura Escanes y hasta Victoria Federica.

Las imponentes fortunas, las celebridades más influyentes y ahora los 'influencers'. Las listas de la revista especializada en el mundo de los negocios y las finanzas suelen ser lo más comentado y esperado del año y como no podía ser de otra manera, en pleno 2025 no podían faltar los creadores de contenido.

Y es que «los creadores de contenido son ya una figura absolutamente esencial en el ecosistema comercial internacional y su importancia sigue creciendo debido a la evolución de las redes sociales y a su autenticidad y conexión con la audiencia», explican desde Forbes. Por eso, los creadores se han ganado tener ya su propia lista en la popular revista, que ha revelado cuales son los 100 principales creadores de contenidos en España entre los que se encuentras dos donostiarras.

Dos donostiarras en la lista de los 100 mejores creadores de contenido

«¡Qué ilusión!. Todo es gracias a vosotras. Gracias a las marcas que confían en mí, a mi agencia y a mi circulo más cercano», ha escrito la donostiarra de 27 años, Sofía Hamela, en su cuenta de Instagram a sus 230 mil seguidores en la red social.

Esta donostiarra de padre polaco, nació en San Sebastián, vive en Madrid y se ha convertido en la nueva promesa del 'lifestyle' digital. Lleva en las redes sociales desde que, con 18 años, se fue a Madrid a estudiar Protocolo y Organización de Eventos en la Universidad Camilo José Cela, hace nueve años. Trabaja desde 2016 en Inditex y desde septiembre de 2020 compagina ser estilista en Massimo Duti con crear los contenidos que publica en Instagram.

En la lista también figura la donostiarra Carlota Marañón, con una audiencia aún mayor y una trayectoria igualmente consolidada, la influencer de 27 años cuenta con 340 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Especializada en crear contenidos de moda, esta joven afincada también en Madrid, se muestra al natural y sin filtros, defendiendo en todo momento las tendencias urbanas del 'street-wear' y normalizando lo real por encima de lo ideal, lo que le ha valido para entrar en la lista y demostrando que la autenticidad es la clave.