La cantante catalana Vicco, anoche en su concierto en Sagüés.

La cantante catalana Vicco, anoche en su concierto en Sagüés. Aura Erro
Conciertos de Semana Grande

Vicco también ilumina San Sebastián en una noche de precisión y energía pop

La artista catalana combinó espectáculo visual, melodías pegajosas y experimentación sonora en la segunda jornada de la Semana Grande donostiarra

Pablo de León

Lunes, 11 de agosto 2025, 06:46

San Sebastián se vistió anoche de luces, mar y música para recibir a Vicco en la segunda jornada musical de la Semana Grande. Bajo ... un cielo despejado y con una brisa marina que suavizaba el calor de agosto, una multitud de personas —familias, grupos de amigos y curiosos que se acercaron tras los fuegos artificiales— se congregaron para ver a una de las artistas pop más en forma del panorama nacional. Lo que Vicco ofreció no fue solo un desfile de éxitos, sino una declaración de intenciones sobre qué significa ser artista pop en 2025.

