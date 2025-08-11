Programa de hoy lunes 11 en la Aste Nagusia de San Sebastián

A. Q. San Sebastián Lunes, 11 de agosto 2025, 06:31 Comenta Compartir

San Sebastián celebra otro día más de su Semana Grande. Este lunes, la ciudad se llenará de actividades para todas las edades. Txarangas, concursos gastronómicos, eventos deportivos y culturales... La programación adelanta una semana en la que Donostia no va a parar ni un instante. Este lunes, 11 de agosto, no hay mejor forma de celebrar las fiestas que hacerlo con las siguientes opciones:

1

¡Al abordaje!

En el puerto de San Sebastián se juntarán los piratas para montar sus embarcaciones y abordar la playa de la Concha de 9.30 a 12.30. Los piratas saldrán desde el mismo puerto a las 17.00, y la multitud de embarcaciones tomará las costas donostiarras. ¡La diversión está asegurada para todos!

¡¡Al abordaje!! Lugar : Puerto de San Sebastián

Hora: 17.00

2

Elvi, ventriloquía y humor

Elvi es ventrílocuo, mago y humorista. Disfruta haciendo reír a través de personajes y marionetas, y viene cargado de energía para hacer disfrutar a los más txikis en la Plaza Alfonso XIII.

Elvi, ventriloquía y humor Lugar : Antiguo-Ibaeta/Plaza Alfonso XIII

Hora: 23.30-00.30

3

Concurso de Fuegos Artificiales

Todo preparado para que el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián conquiste el cielo de la bahía de La Concha. En la cita nocturna por excelencia de la Semana Grande donostiarra, pirotecnia 'Zaragozana', una de las empresas del sector pirotécnico más emblemáticas de España y ganadora de la primera edición de este concurso en 1964, luchará por ganarse a los asistentes con su presentación.

Concurso de Fuegos Artificiales Lugar : Centro/Bahía de La Concha

Hora: 22.45-23.15

4

Concierto de Semana Grande en Sagüés

Ya un clásico de las fiestas, los conciertos de Semana Grande llevan a la gente a la playa de la Zurriola para disfrutar al ritmo de los artistas invitados. Esta noche será el turno de OBK, una leyenda del pop-electrónico español. Con 15 discos (incluyendo un directo en México), más de 1,5 millones de ventas y 1.000 conciertos por medio mundo, sus shows son pura fiesta. ¡30 años de hits que siguen sonando!

Concierto de Sagüés Lugar : Plaza Tomás Alba

Hora: 23.45

5

Más en el programa de Aste Nagusia 2025

Más allá de ¡Al abordaje!, el ventrilocuo Elvi, el concurso de fuegos artificiales y el concierto de Sagüés, el programa de la Semana Grande de San Sebastián 2025 ofrece una amplia variedad de actividades para este lunes 11 de agosto.

A tener en cuenta hoy en Semana Grande...

Infantil . Juego colectivo de pelota en la plaza de la Trinidad, de 11 a 12.30.

Improvisación . Betsolaris en euskera en la plaza Easo, de 12.30 a 13.30.

Deporte . Torneo de Waterpolo «Ciudad de San Sebastián», en el Náutico de 16 a 20.00.

Teatro . niMú presenta «Pausa», circo-clown, en la plaza Cataluña de Gros, a las 19.30.

Concierto. Lova Lois, combinará rap y poesía en el Quiosco del Boulevard, de 23.30 a 01.00.

Programa de la Semana Grande de Donostia 2025 | Lunes 11

