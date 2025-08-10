Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un momento de la actuación de Morodo en Sagüés.

Ver 20 fotos
Un momento de la actuación de Morodo en Sagüés. Aura Erro
Conciertos de Semana Grande

Morodo y su ritmo prenden la mecha de la fiesta en Sagüés

El madrileño, respaldado por Okoumé Lions, celebró dos décadas de carrera con un directo honesto, dinámico y contundente

Pablo de León

San Sebastián

Domingo, 10 de agosto 2025, 09:57

No todos los artistas que cumplen dos décadas de carrera logran mantener intacta la coherencia entre discurso y música. Morodo, en su paso por la ... Semana Grande de San Sebastián, demostró que es uno de los pocos que lo consigue. Su directo, ante una plaza de Sagüés abarrotada, no se apoyó en artificios, pantallas espectaculares ni estructuras de festival: se sostuvo en lo que siempre ha sido su núcleo duro, un riddim sólido, una banda afinada y un mensaje que se entrega sin concesiones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un joven de Berrobi tras colisionar su vehículo con un autobús en Tolosa
  2. 2 A prisión un joven detenido en Donostia por agredir sexualmente a varios menores
  3. 3

    La Real Sociedad es superior pero empata en el estreno de Caleta-Car y Gonçalo Guedes
  4. 4 La Real pone fin a la pretemporada con un empate ante el Bournemouth de Iraola
  5. 5

    Un menor de 16 años detenido y diez identificados por los altercados de Azpeitia
  6. 6 El campo de Lavanda a un paso de San Sebastián: visita guiada y txakoli por 5 euros
  7. 7

    La política se desnuda en verano
  8. 8 Programa de hoy sábado 9 en la Aste Nagusia de San Sebastián
  9. 9

    Un incendio en un edificio de Elgoibar obliga a desalojar a una treintena de vecinos
  10. 10 Jokin Altuna califica de «vergonzoso» el material de la final del Ogueta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Morodo y su ritmo prenden la mecha de la fiesta en Sagüés