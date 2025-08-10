Programa de hoy domingo 10 en la Aste Nagusia de San Sebastián

I. G. D. Domingo, 10 de agosto 2025, 07:18 Comenta Compartir

En su segundo día de Semana Grande, San Sebastián se llena de actividades de todo tipo y para todas las edades. Piragüismo, feria de artesanía, hinchables... La programación asegura otro día frenético en el centro de la ciudad en su fiesta. Este domingo, 10 de agosto, no hay mejor forma de dar comienzo a las fiestas que hacerlo con las siguientes opciones:

1

Hinchables

Para que los más txikis sean los protagonistas, durante este domingo, en la plaza Cataluña en Gros, se inflarán hinchables para que los niños brinquen, salten y se deslizen por los toboganes. Es una de las actividades más divertidas para los pequeños y estará por la mañana para que estos puedan disfrutarla.

Hinchables Lugar : Plaza Cataluña en Gros

Hora: 11.30-14.30

2

Encierro de toros de fuego

El Boulevard se llenará de gritos cuando un cohete anuncie la salida de seis toros de fuego desde la calle Miramar envueltos en un espectáculo de luz y pólvora. Durante media hora, los toros perseguirán a los jóvenes y no tan jóvenes por las calles de San Sebastián, llenándolas de diversión, tensión y frenesí.

Encierro de toros de fuego Lugar : Calle Miramar/Boulevard

Hora: 23.30-00.00

3

Concurso de Fuegos Artificiales

Una noche más, la bahía de La Concha se llenará de luces y de colores gracias al emblemático Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián. En esta noche de la Aste Nagusia donostiarra, la pirotecnia alemana 'IP Innovative Pyrotechnik', una de las firmas más reconocidas internacionalmente en el ámbito de la pirotecnia artística, deslumbrará a los donostiarras.

Concurso de Fuegos Artificiales Lugar : Centro/Bahía de La Concha

Hora: 22.45-23.15

4

Concierto de Semana Grande en Sagüés

La música volverá a las nocturnas calles de Sagüés, este domingo de la mano de Vicco, una de las artistas más destacadas del pop español. Con su hit 'Nochentera' creó un himno generacional, convirtiéndose en una de las figuras más prometedoras del panorama musical nacional.

Concierto de Sagüés Lugar : Plaza Tomás Alba

Hora: 23.45

5

Más en el programa de Aste Nagusia 2025

Más allá del los encierros de los toros de fuego, los hinchables, el concurso de fuegos artificiales y el concierto de Sagüés, el programa de la Semana Grande de San Sebastián 2025 ofrece una amplia variedad de actividades para este domingo 10 de agosto.

A tener en cuenta hoy en Semana Grande...

Gastronomía . Zurriola street food, desde las 12.00 a 13.30.

Deportes . VI Bandera Semana Grande: regata de traineras modalidad femenina, de 17.30 a 18.00.

Música . DJ Ando en la plaza de las Enfermeras en Gros, de 13.00 a 14.30.

Infantil . Gigantes y cabezudos desde la calle 31 de agosto, de 18.00 a 20.00.

Concierto. Sivana en la terraza del Naútico, de 19.15 a 20.15.

