Eneko Goia y Jon Insausti con los carteles oficiales de esta Semana Grande 2025.

Una Semana Grande con alta participación y récord de viajeros en dBus

La cifra detenidos, la mayoría por hurtos y peleas, ha bajado ligeramente respecto al pasado año

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Domingo, 17 de agosto 2025, 12:43

Una Semana Grande «redonda y con un notable éxito» en lo que a la respuesta de la ciudadanía se refiere, en la que se ... ha registrado un ligero descenso en el número de detenidos -la mayoría por hurtos y peleas- y con el fallecimiento de un participantes en la 55ª Travesía a Nado del Paseo Nuevo como único punto negro. Es el balance que ha ofrecido hoy el alcalde donostiarra, Eneko Goia, junto al concejal de Cultura y Turismo, Jon Insausti, en la tradición rueda de prensa posterior al cierre de la Aste Nagusia.

