Una Semana Grande con alta participación y récord de viajeros en dBus

Una Semana Grande «redonda y con un notable éxito» en lo que a la respuesta de la ciudadanía se refiere, en la que se ... ha registrado un ligero descenso en el número de detenidos -la mayoría por hurtos y peleas- y con el fallecimiento de un participantes en la 55ª Travesía a Nado del Paseo Nuevo como único punto negro. Es el balance que ha ofrecido hoy el alcalde donostiarra, Eneko Goia, junto al concejal de Cultura y Turismo, Jon Insausti, en la tradición rueda de prensa posterior al cierre de la Aste Nagusia.

«No ha habido incidencias notables, sólo pequeños sucesos pero nada destacables», indicó Goia que, a falta de datos concretos, cifró en 90 los detenidos por Ertzaintza y Guardia Municipal a lo largo de esta Semana Grande, frente a los 105 del año pasado.

En cifras, los fuegos artificiales volvieron a demostrar su poder de convocatoria, con un total de 665.000 personas en las ocho noches de lanzamientos -por encima de las 585.000 contabilizadas en 2024, mientras que el cañonazo contó con una asistencia de en torno a las 12.000 personas. La Pirotecnia Valenciana fue la ganadora de la Concha de Oro por tercera vez consecutiva y quedó segunda en El Premio Joven SuperAmara, que proclamó vencedora a Peñarroja.

En cuanto a los conciertos de Sagües, fueron 57.000 los espectadores que se acercaron al recinto alguna de estas noches, con Leire Martínez -15.000 personas-, OBK -10.000-, Sexy Zebras -7.500- y Morodo -7.000- como propuestas más exitosas.

Influencia del calor

Reconoció Goia que las altas temperaturas registradas algunos días han podido causar un descenso en la participación de algunas de las casi 400 citas que proponía el programa festivo, pero a la vez, ése ha podido ser el motivo de la alta afluencia de gente que han registrado otras, como el parque acuático del Kursaal.

Jon Insausti, por su parte, calificó de «exitosa» la celebración festiva y apostó por mantener la actual combinación de oferta tradicional y ya consolidada -como los fuegos artificiales, el cañonazo o los herri kirolak-, con otras «adaptadas a los nuevos tiempos», como el Dantz celebrado en los viveros de Ulía.

En cuanto a dBus, el número de viajes se ha incrementado en un 5,65% respecto al año pasado, lo que a juicio del alcalde demuestra que «va calando el mensaje a favor del uso del transporte público». Con datos aún provisionales, se estima que se realizaron 851.167 viajes durante la Semana Grande.