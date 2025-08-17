Leire arrasa, Marlon emociona

En casa. Leire Martínez cerró la Semana Grande en Sagüés ante miles de personas que acompañaron a la cantante en su proyecto en solitario.

Pablo de León Domingo, 17 de agosto 2025, 02:00

El concierto de Leire Martínez anoche en Sagüés fue algo más que un simple regreso a 'casa': supuso el broche de oro a una semana de música diversa y multitudinaria en la Aste Nagusia. La cantante, durante más de una década arropada bajo la marca de La Oreja de Van Gogh, se enfrentaba ahora a la exigencia de sostener con su propio nombre un escenario abierto y cargado de expectativas. Arrancó con 'El último vals', guiño inevitable a su pasado reciente, y no tardó mucho en introducir 'Mi nombre', una composición actual que, con versos directos y una interpretación intensa, sonó como un dardo hacia la banda que la encumbró. La puesta en escena, sobria pero cuidada, sirvió de marco perfecto para una propuesta en transición, honesta y emocional.

El contraste entre lo familiar y lo nuevo marcó el pulso de un concierto donde su voz brilló tanto en lo técnico como en lo emotivo. Aunque su propuesta todavía navega entre la memoria compartida y el riesgo del camino solista, la respuesta fue positiva: Sagüés la recibió con calor, y la acompañó con devoción.

Un día antes, el mismo escenario había acogido el concierto de Marlon, uno de los más esperados de las fiestas. La plaza se llenó de público de todas las edades, con un ambiente de fiesta y gran expectación. Familias, grupos de amigos, turistas y seguidores ocuparon cada rincón, confirmando que la cita de los asturianos era uno de los platos fuertes del cartel.

Declaración de intenciones

Uno de los momentos más especiales llegó con 'Marzo en febrero', ya himno generacional. El público, iluminado por móviles, se entregó a una interpretación cuidada. También sorprendieron con 'Voy a pasármelo bien', de Hombres G, que desató saltos y coros. Más tarde, 'Perreo' aportó un giro hacia lo urbano. En el bis, '96' y 'Pirata' mantuvieron la intensidad antes del cierre con 'Olvidé olvidarte', que bajó las pulsaciones y puso un broche íntimo. Un concierto que confirmó a Marlon como uno de los nombres clave de esta Semana Grande.

La programación volvió a demostrar la diversidad que caracteriza al escenario donostiarra. Nueve artistas pasaron por Sagüés con propuestas distintas y complementarias, todas bien recibidas. La afluencia fue notable durante toda la semana, con un seguimiento especialmente alto en los conciertos de Morodo y OBK.

El primero inauguró el ciclo con una potente descarga de reggae y hip hop que puso a bailar desde el primer compás. OBK llevó la nostalgia noventera a su punto álgido, repasando sus himnos electrónicos con una puesta en escena eficaz. Janus Lester sorprendió con su versatilidad musical y virtuosismo instrumental; Sexy Zebras desataron un torbellino de rock salvaje, y Dupla consolidó su cóctel de rock alternativo, folk y electrónica como una de las propuestas emergentes más firmes del momento.

