Leire Martínez sorprende con un guiño a la fiesta de San Sebastián durante su concierto de despedida de la Semana Grande La cantante guipuzcoana quiso homenajear a la ciudad que le acogía en el concierto que cerraba la Semana Grande

La Semana Grande donostiarra terminó este sábado por todo lo alto, con el esperado espectáculo piromusical que unión a decenas de miles de personas en torno a la bahía de La Concha y con el concierto de Leire Martínez que también congregó a miles de espectadores ante el escenario de Sagüés en la última actuación de las fiestas. Y la cantante de Errenteria no defraudó a nadie.

Leire Martínez se metió en el bolsillo de inmediato a quienes se desplazaron a esta esquina de San Sebastián para asistir a uno de los primeros conciertos de su nueva carrera en solitario y escuchar sus nuevos temas y los de siempre, los que tantos años interpretó como voz de La Oreja de Van Gogh hasta octubre pasado, cuando sus caminos se separaron. La guipuzcoana alternó ambos repertorios con soltura y naturalidad, salpicados de algunos comentarios sobre lo que sentía con cada tema que iba a interpretar.

Unos temas fueron más aclamados que otros, con los grandes himnos que cantó con la banda donostiarra entre los más aplaudidos, pero ninguno como la sorpresa que tenía guardada casi para el final. Nada menos que la 'Marcha de San Sebastián', el emblema de la gran fiesta donostiarra de cada 20 de enero, cantado 'a capella' con la sola compañía de un grupo reducido de tamborreras, miembros de Donosti Dolphins y Txirritako Txuriurdinak.

Leire Martínez y la Marcha de San Sebastián

Una interpretación que también fue sorpresa para su banda y con la que acabó de encandilar a los espectadores que ya tenía cautivados desde el inicio del concierto. Un homenaje a la ciudad que realizó en la fase de los bises y antes de finalizar su actuación interpretando 'Mi nombre'.

No es la primera vez que Leire Martínez emociona a los donostiarras interpretando su himno. Lo hizo por primera vez en público nada menos que al recibir La Oreja de Van Gogh el Tambor de Oro, la máxima distinción de la ciudad, el 20 de enero de 2010. También lo hizo, junto a otros artistas, en una iniciativa de El Diario Vasco en 2021, debido a que la pandemia del Covid-19 impidió una celebración normal del día de San Sebastián.