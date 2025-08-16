Pirotecnia Valenciana hace historia y gana por tercer año consecutivo el concurso de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián La pirotecnia valenciana ha vuelto a alzarse con el premio por su espectacular traca final y calidad de las luces

Diego Fernández y Javier Medrano San Sebastián Sábado, 16 de agosto 2025, 12:44

Pirotecnia Valenciana se ha proclamado ganadora por tercer año consecutivo de la Concha de Oro del Concurso de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián, en una edición especial del certamen marcada por el sesenta aniversario del concurso y en la que solo han participado pirotécnicas premiadas anteriormente con este galardón.

Así lo ha dado a conocer este mediodía el jurado oficial de la competición, que ha valorado la brillante colección llena de ritmo, color y tradición con la que la pirotecnia procedente de Valencia maravilló sobre el cielo de Donostia a los miles de espectadores cogregados en la noche de ayer viernes en los alrededores de la bahía de La Concha.

En su dictamen, el jurado ha valorado la traca final y composición del sonido de Pirotecnia Valencia para otorgarle el primer premio y hacer historia del concurso al convertirse en el primer participante que logra tres entorchados de manera consecutiva.

El segundo clasificado ha sido Pirotecnia Peñarroja, procedentes de Castellón y que han sido galardonados con el primer premio del Jurado Joven, que fueron los encargados del espectáculo del miércoles 13 de agosto.

La pirotecnia alemana IP Innovative Pyrotechnik, encargada del espectáculo del pasado domingo10 de agosto ha cerrado el podium de los premiados.

El Concurso de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián ha celebrado este año su edición número sesenta, motivo por el que en el certamen internacional tan solo han pugnado pirotecnias que han sido premiadas en concursos anteriores. Además, como novedad este sábado el espectáculo se ha preparado un broche final de las fiestas con un espectáculo piromusical con música en vivo.