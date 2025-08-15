Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Pirotecnia Valenciana

¿Qué nota les das a los fuegos artificiales de este viernes en la Semana Grande de San Sebastián?

Valora la propuesta de la Pirotecnia Valenciana y puntúa aspectos como el ritmo, el color y la originalidad de la colección presentada en la Aste Nagusia de Donostia 2025

I. G. D.

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:04

El Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de San Sebastián vuelve a ser uno de los platos fuertes que presenta la Semana Grande de Donostia 2025. Este año, al igual que en ediciones precedentes, miles de personas volvieron a acercarse a las inmediaciones del paseo de La Concha, Ondarreta, el puerto y el monte Urgull para disfrutar de las colecciones más originales, coloridas y atractivas del momento.

Este viernes, 15 de agosto, la protagonista del prestigioso certamen fue Pirotecnia Valenciana (Valencia). Con sede en Llanera de Ranes (Valencia), una región con una larga y apasionada tradición por el arte de los fuegos artificiales, esta pirotecnia destaca por su maestría en el diseño de espectáculos llenos de ritmo, color y tradición.

Y a ti, ¿qué te pareció la colección que presentó este lunes en la Aste Nagusia de Donostia? ¿Te convencieron las luces, el ritmo y la originalidad de sus propuestas? Haz de jurado por un día y puntúa la colección de Pirotecnia Valenciana.

La puntuación de los lectores se publica al día siguiente en la edición impresa de El Diario Vasco. Para ello se tienen en cuenta los votos enviados antes de las 19:00 horas.

Programa del Concurso de Fuegos Artificiales de Donostia

Más colecciones de Fuegos Artificiales

  • Sábado 16 de agosto: Illusion Fireworks Ltd. (Reino Unido) y Pirotecnia Martí (Valencia), fuera de concurso

