El restaurante de San Sebastián que maravilla a Cenando con Pablo: «De calidad-precio no he visto nada igual»

El conocido creador de contenidos gastronómicos Pablo Cabezali, más conocido como 'Cenando con Pablo' en su canal de YouTube, regresa a San Sebastián después de su reciente visita a la Champions Burguer para degustar el menú del restaurante Zazpi STM, un establecimiento ubicado en el Museo de San Telmo, en plena Parte Vieja, que termina dejando «a cuadros» al influencer, catalogándolo después como un lugar «imprescindible» en Donostia.

Así, Cabezali comienza su experiencia contando que la «la magia» de este establecimiento arranca por el chef de las cocinas del Zazpi STM, Paul Arrillaga, que resulta ser un gran amigo de Hilario Arbelaitz, el propietario del tradicional restaurante Zuberoa que tuvo que cerrar sus puertas en el año 2022. Para los más nostálgicos de este local, el propio Arbelaitz le trasladó varias de sus recetas al cocinero del restaurante de San Telmo, pudiendo volver a saborear algunas de las míticas elaboraciones del 'Zuberoa'.

Nada más acceder al «elegante y luminoso» espacio de la Parte Vieja, Pablo ya se rinde ante el restaurante con lo que era el aperitivo del Zuberoa, una «royal de foie con Pedro Ximénez», pintxo que también puede pedirse en la barra de local: «Es muy atrevido decir esto, pero solo por este plato yo ya volvería. Le da sentido a la vida».

Y es que una de las potencias de este 'museo' gastronómico son sus precios: «El plato anterior son 5 euros, compáralos con cualquier cosa de la Parte Vieja y no tiene sentido. ¿Por qué lo regalan así?». A esta delicia le siguió un risotto de hongos trufa y foie, del que Cabezali comenta que «necesita que alguien le de en la cara para ver que esto es cierto. Brutal».

Elogios de Cenando con Pablo al restaurante donostiarra

Más adelante, el sabor de un ravioli de txangurro con un aire de cigala y una crema de puerro «inundó» la boca del influencer: «Espectacular, un plato con mucho sabor. Cómo mola el País Vasco», concluye. Cabezali prosigue su recorrido con lo que puede ser «un plato memorable»: vainas con una crema trufada que termina siendo un «señor plato logradísimo».

Con un coste de 82 euros por su comida, Cenando con Pablo finaliza su cata sorprendido por la calidad-precio del restaurante: «Se convierte en uno de mis favoritos de Euskadi». Por si no fuera suficiente, en una storie publicada en Instagram promocionando su nuevo video recalca que «podría ser posiblemente el mejor restaurante que he visitado en San Sebastián».