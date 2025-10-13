Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dos personas se dan un abrazo en el mirador junto al Club Náutico de San Sebastián. Jim Daza Briceño

Regalan comida a cambio de un abrazo: la bonita iniciativa que alegra a los vecinos de San Sebastián

La actividad celebrada en el Boulevard donostiarra reunió a personas de Venezuela, Colombia, Ucrania y Euskadi

M. S.

Lunes, 13 de octubre 2025, 15:33

Comida a cambio de un abrazo. Esa fue la bonita iniciativa que tuvo lugar el pasado sábado en las calles de San Sebastián y que reunió a personas de Venezuela, Colombia, Ucrania y Euskadi. Pero no se trataba de cualquier comida, sino de arepas, una comida típica en los primeros dos países hecha a base de masa de maíz cocido que incorpora todo tipo de ingredientes.

«'Arepa Maitia' no fue solo una campaña, fue un acto de amor», asegura Josmary Zambrano, una emprendedora que llegó hace siete años a San Sebastián desde Venezuela y que también forma parte de la Asociación de Venezolanos en Gipuzkoa.

«Salimos a por las calles de San Sebastián regalando arepas a cambio de abrazos porque queríamos compartir nuestra gastronomía con la comunidad vasca y demostrar que no solo se trata de comer, sino que esta se comparte, se siente y se abraza», continua diciendo Zambrano.

200 arepas a cambio de 200 abrazos

«Gracias San Sebastián por abrir los brazos a nuestra cultura», agradece tras el éxito de la bonita iniciativa que tuvo lugar el pasado sábado de las 16.00 a las 18.00, a la que acompañó el buen tiempo y que también contó con música y objetos a la venta.

Jim Daza Briceño
Jim Daza Briceño
Jim Daza Briceño
Jim Daza Briceño
Jim Daza Briceño

«Ese día repartimos 200 arepas a cambio de 200 abrazos», detalla sobre el resultado final de la campaña que llamó la atención de varios donostiarras.

