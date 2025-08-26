Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Josmary Zambrano y su hijo Mario con los diferentes tipos de arepas y bebidas que venden en el restaurante. Cecida

El restaurante venezolano que se esconde en un polideportivo de San Sebastián: «Muchos donostiarras vienen a probar la arepa»

El local ubicado en el polideportivo Zuhaizti triunfa en la capital guipuzcoana con sus arepas, empanadas, tequeños y cachapas

Marcela Salazar

Marcela Salazar

San Sebastián

Martes, 26 de agosto 2025, 09:42

Arepas, empanadas, tequeños y cachapas es todo lo que se puede encontrar todo aquel que visite el bar y cafetería dentro del polideportivo Zuhaizti en San Sebastián. Uno de los mejores restaurantes venezolanos que triunfa en la capital donostiarra regentado por Josmary Zambrano y su hijo Mario.

Y es que este restaurante dentro del polideportivo municipal donostiarra, recibe visitas tanto de locales como de cientos de personas desde todos los rincones del territorio, que llegan en busca de sus deliciosos platillos típicos originarios de Venezuela.

Todo empezó «hace siete años cuando llegué a Donostia con mi hijo Mario, que en ese entonces tenía 13 años. Veníamos de Venezuela y habíamos dejado atrás nuestra tierra por las circunstancias que todos conocen. Unos años después surgió la idea de crear este negocio, ya que teníamos ganas de volver a comer nuestras arepas», relata Josmary Zambrano sobre como empezó creando 'Venezuela Snacks'.

«Tenemos varios tipos de arepas con nombres muy peculiares», explica su propietaria sobre este platillo típico venezolano hecho a base de masa de maíz cocido que incorpora todo tipo de ingredientes. «Tenemos la catira, una arepa rellena con pollo guisado y queso gouda rallado; la pelúa, con carne mechada y queso; la de pabellón, con alubias negras, carne mechada y queso blanco. Y cómo no, la favorita de muchos donostiarras: la reina pepiada, que lleva pollo, aguacate y mayonesa», detalla la venezolana.

Arepas a 5 euros y una arepa con txistorra en San Sebastián

Aunque las arepas no son las únicas protagonistas, ya que en el menú también destacan otros entrantes como los tequeños y las empanadas, además de contar con sopa criolla los domingos. «También hemos querido integrar sabores locales, y de esa mezcla de culturas nació nuestra arepa vasca con txistorra», destaca su propietaria que suele preparar estas delicias mientras su hijo Mario, de 20 años de edad, atiende a los clientes con alegría y cercanía.

Este local, que abrió desde 2023, también cuenta con varias ofertas, como la de arepas por 5 euros los jueves y de empanadas a 1,99 euros los sábados de 10.00 a 13.30 horas. Un lugar que además es ideal para celebrar eventos o reuniones familiares con vistas a las piscinas del polideportivo.

«Al principio compartíamos la comida solo con nuestros amigos venezolanos, pero a poco las arepas fueron despertando más y más la curiosidad de los donostiarras y generando conversación entre quienes las probaban por primera vez», detalla sobre los clientes que acuden al polideportivo específicamente para probar su comida.

De hecho, muchos de sus clientes destacan que es el mejor restaurante venezolano que han visto en muchos años en San Sebastián, tanto es así que el local cuenta con una puntuación de 4,6 de 5 en TripAdvisor, el sitio web que proporciona reseñas de varios lugares y restaurantes de todo el mundo.

