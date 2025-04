Las reacciones: «Se ha impuesto el sentido común»

Las reacciones al anuncio realizado esta mañana por el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, comunicando la suspensión del centro comercial y el parking proyectado en el Cerro de San Bartolomé ... no han tardado en sucederse. Partidos políticos y asociaciones de vecinos han aplaudido y tildado como «buena» esta noticia. Una noticia, que consideran, «llega tarde», pero que recoge los pareceres de los vecinos.

«Es indudablemente una muy buena noticia que veníamos persiguiendo desde hace un año cuando asumí la portavocía y con el nuevo equipo», ha valorado Ane Oyarbide, portavoz del PSE. La resolución del contrato responde a una apuesta por «repensar el futuro del Cerro desde parámetros más realistas, actuales y sostenibles». En este sentido, Oyarbide ha recalcado que «el proyecto original estaba desfasado y ya no respondía a las verdaderas necesidades de la ciudadanía actual», y ha añadido que «abrir esta nueva etapa nos permite replantear el uso de este espacio emblemático con criterios más acordes a la realidad de Donostia y a los retos de futuro que tenemos como ciudad».

También desde Elkarrekin Donostia, que ya venían defendiendo desde el inicio del mandato que este «proyecto era innecesario, insostenible y contrario al interés general», consideran que es «una excelente noticia para Donostia». Víctor Lasa, en una nota, ha defendido que «se impone el sentido común, el respeto al entorno y el compromiso con una ciudad más verde y habitable. Vamos a seguir trabajando para que ese espacio se recupere como parque urbano, tal y como propusimos ya en 2023. La ciudad necesita más árboles, no más hormigón». Desde la formación morada consideran que »la presión ciudadana y la labor institucional impulsada desde Elkarrekin Donostia han logrado paralizar un proyecto especulativo que amenazaba uno de los pulmones verdes del centro de la ciudad».

Por su parte, el concejal del Partido Popular, Borja Corominas ha señalado que «es una buena noticia, aunque no carente de enormes riesgos e incertidumbre para el Ayuntamiento. Riesgos derivados de una gestión irresponsable del PNV y del Psoe. No pueden querer expulsar los coches del Centro y construir un centro comercial en el Centro. Si esta decisión se hubiera tomado antes, ¿cuánto dinero no habríamos ahorrado los donostiarras?», se preguna el portavoz.

«Es el triunfo de la razón»

Satisfacción también por parte de Amara Bai, la asociación de vecinos de Amara Viejo. «Después de tantos años de lucha por fin se ha impuesto el sentido común. Tarde, pero se nos ha escuchado», ha valorado Harkaitz Aranburu, presidente de dicha asociación. «Es una buena noticia para la ciudad pero también para todas las personas que hemos estado desde hace añosen el movimiento vecinal del entorno de Amara. Consideramos que es una noticia importante y ahora tenems que seguir reflexionando y trabajando en conjunto todo el movimiento para ver cómo regenerar ese entorno lo antes posible y lo mejor posible», ha precisado.

«Es el triunfo de la razón y el final de una terrible pesadilla para los habitantes y comerciantes de la zona. Me congratula que el Ayuntamiento haya escuchado los argumentos de los ciudadanos; es un buen presagio que anima a seguir participando en la actividad ciudadana. El resumen de los motivos de la suspensión que ha expresado el alcalde coincide con las razones que expresó Erdian Bizi en el inicio del proceso en 2023», ha expresado Antxon Santamaría, miembro de la asociación vecinal Erdian Bizi.