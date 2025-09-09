La reacción de una famosa mexicana al probar el txakoli por primera vez en San Sebastián La popular influencer Lupita Villalobos se encuentra de visita en la capital donostiarra y ha aprovechado para disfrutar de los pintxos y de nuestros vinos

La influencer mexicana, Lupita Villalobos, se encuentra de visita en San Sebastián junto a su pareja y varios de sus familiares y ha aprovechado de su escapada para pasear por la playa de La Concha y también para disfrutar de la gastronomía vasca, en concreto, de los pintxos y del txakoli.

Y es que la conocida influencer, de 35 años de edad, ha compartido a sus casi 4 millones de seguidores de Instagram todos los detalles de su visita a la capital donostiarra. A través de varios vídeos subidos a sus historias, la joven, que celebró hace pocos días su boda en la ciudad de Toledo, enseñó a sus fans como paseaba por La Concha, revelando que ya era una de sus «playas favoritas».

Villalobos también ha compartido a su millonaria audiencia de todo el mundo su recientemente visita a un bar de pintxos y su reacción al probar por primera vez el txakoli. «Estoy en San Sebastián y aquí son famosos los pintxos», explicaba la influencer originaria de la ciudad de Hermosillo, Sonora, ubicada al noroeste de México.

La segunda visita de la influencer a San Sebastián

«Espero comerme al menos ocho pintxos», bromeaba. «También he pedido txakoli, que es un vino típico de aquí», decía refiriéndose a este ligero vino blanco tan característico de Euskadi y que se suele acompañar con pescados, mariscos y diferentes aperitivos de la gastronomía vasca.

«¡Qué rico!», expresaba la influencer como veredicto final después de haber probado este vino por primera vez. Aunque esta no era la primera vez que la mexicana probaba los famosos pintxos de la ciudad, ya que en el año 2021 Villalobos compartió una fotografía en la que se ve toda la bahía de fondo. «San Sebastián, ¡qué hermoso paraíso!. Lo amo demasiado, ¡no quieras ver otra cosa!», reflexionaba en aquella ocasión.