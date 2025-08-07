Un estadounidense prueba por primera vez el kalimotxo sin dos elementos básicos: «No está mal» Se viraliza la reacción de un joven que prueba por primera vez el popular combinado

J. F. Jueves, 7 de agosto 2025, 17:23

Una bebida tan popular como el kalimotxo está de actualidad en las redes sociales tras la viralización de una anéctoda protagonizada por un estadounidense y Marta Bustos, la joven catalana que en 2020 se hizo popular tras perder sus ojos en un accidente doméstico y que, cuatro años después, ha recuperado la visión de uno de ellos y vive felizmente en Barcelona. Su pareja, David, ha sido el encargado de introducir este «clásico de verano» a una nueva generación de internautas, generando millones de visualizaciones y un debate encendido sobre el gusto por esta mezcla.

El kalimotxo, una bebida típica veraniega, consiste en una simple pero refrescante combinación de vino tinto y refresco de cola, servida muy fría, a menudo con cubitos de hielo para alcanzar la temperatura perfecta. Este brebaje ha sido el protagonista de noches de fiesta y encuentros entre amigos durante generaciones.

La cuenta de TikTok de Marta Bustos (@stuntmanmarta_) es el escenario de este redescubrimiento. El video, compartido el año pasado por primera vez, comienza con Marta explicando que David «va a probar por primera vez el kalimotxo». Este procede a verter vino tinto y luego Coca-Cola en un vaso, añadiendo «dos piedras», refiriéndose a dos cubitos de hielo. Marta, entre risas, bromea con la ausencia de estos «lujos» en su adolescencia.

La expectación de Marta por la reacción de David era palpable. Tras probar la mezcla, la valoración de su pareja fue cautelosa: «No está mal, pero creo que prefiero vino solo y Coca-Cola sola». La propia Marta, que confiesa que «odia» el refresco de cola, también se atrevió a catarlo después de «chorrocientos años» sin beberlo. Su reacción fue más visceral, haciendo gestos de arcadas y afirmando que le da «asco». Ella explicó su aversión actual diciendo: «Antes lo podía tolerar porque no me gustaba ni el vino ni la Coca-Cola, pero es que ahora me gusta el vino», lo que le impide entender la combinación.

El tipo y la cantidad de vino del kalimotxo

En todo caso, en el vídeo se aprecia que fallan dos elementos que muchos aficionados al kalimotxo consideran esenciales: usar un vino barato y mucha más cantidad de Coca-Cola que de la bebida alcohólica.

El video se ha viralizado rápidamente, superando ya los 1,3 millones de visualizaciones, generando una ola de comentarios y opiniones diversas en TikTok. Mientras algunos usuarios han calificado el kalimotxo como «un manjar desvalorado», otros han sugerido variaciones, como probarlo con limonada o refresco de naranja, o añadir una rodaja de limón. Además, varios comentarios discuten sobre la cantidad ideal de cada ingrediente, estableciéndose cierto consenso en que sea un 20% vino. También hay quien avisa de que «por supuesto, hay que remover» y de quienes aseguran que «cuanto más barato el vino, más rico».