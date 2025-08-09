Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eneko Goia, sentado en el Muelle con la bahía al fondo. LOBO ALTUNA

Eneko Goia

Alcalde de San Sebastián
«No sé a quién puede molestarle que haya ertzainas en la calle. A mí me da seguridad»

Advierte de los riesgos de no respetar las reglas de convivencia y reprocha a EH Bildu su discurso en contra de la Ertzaintza tras los incidentes de Azpeitia

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00

A pocas horas del arranque de la Semana Grande, Eneko Goia (Donostia, 1971) repasa la actualidad municipal y dice confiar en que los ... incidentes y ataques a las fuerzas del orden registrados en las fiestas de otras localidades como Hernani o Azpeitia no se reproduzcan en la ciudad.

