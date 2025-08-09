Eneko Goia: «Las fiestas deben unirnos, más allá de lo que cada uno opine»

– ¿Le preocupa que se pueda llegar a politizar el Cañonazo?

– Confío en que no porque no ha solido ser así, normalmente. Las fiestas ... son fiestas y, más allá de lo que cada uno piense o cada uno opine sobre lo que sea, fiestas como la Aste Nagusia deben servir para unirnos como ciudad, para celebrar que estamos juntos y que somos una comunidad.

– ¿Qué planes tiene para Semana Grande?

– Mucho más allá de la medianoche no suelo estar por la calle, en parte porque me levanto temprano todos los días. Antes iba mucho a los gigantes y cabezudos, pero mis hijos ya son mayores, hacen sus propios planes y esa etapa de mi vida ha pasado. Me gustan algunos espectáculos de euskal dantza que suele haber en la plaza de la Constitución, el Alarde de Txistularis, que siempre lo digo pero es verdad que me encanta... Luego iré al Hipódromo, porque me toca ir. Son cosas que tengo que hacer como alcalde. Será una semana agradable, pero con cierto peso de responsabilidad porque no quieres que ocurra nada y que salga todo bien.

– ¿Y a los toros?

– En Illunbe no he estado nunca. La única corrida que he visto en mi vida fue hace muchos años. Fue en Azpeitia, por comentar...

– ¿Le gusta el programa de las fiestas?

– Sí, porque hay muchas actividades para todos los gustos. Lo que más me gusta es que tiene un carácter colaborativo. Esto merece la pena porque hay mucha gente implicada, porque hay asociaciones que ayudan y organizan. Eso es lo más bonito de las fiestas.

– De un tiempo a esta parte se le nota más relajado y sonriente, como aliviado...

– Es verdad, y no lo voy a negar, que a partir de 2020, con la gestión de la pandemia, después la pospandemia, en lo personal no ha sido nada fácil. Y eso al final también se traslada, ¿no? Fue un momento difícil, pero ya pasó...