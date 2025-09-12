Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de archivo del Parking de La Concha. DV

La petición pública de un conductor donostiarra con discapacidad: «Bastante problemas tenemos como para añadir una traba más»

Un usuario del parking de La Concha de San Sebastián ha lamentado la disminución de plazas reservadas para discapacitados en el aparcamiento

Javier Medrano

Viernes, 12 de septiembre 2025, 06:51

Un usuario del Parking de La Concha de San Sebastián ha solicitado a la dirección del aparcamiento una solución para que el número de plazas reservadas para conductores con discapacidad no se vean reducidas al mismo tiempo que ha lanzado una reflexión pública ante esta medida.

«Soy un ciudadano discapacitado que acudo al centro Hegalak a rehabilitación física en piscina. Me desplazo en vehículo propio, pues me resulta prácticamente imposible ir en transporte público, y aparco en el parking de Alderdi Eder, en las plazas reservadas para discapacitados, que están muy cercanas a la entrada del centro Hegalak», detalla el conductor afectado en su mensaje enviado al apartado Sirimiri de este periódico.

Así, en su relato señala que en las últimas semanas ha observado como el número de plazas reservadas para discapacitados se ha visto disminuido y ha solicitado que se ponga solución a esta situación.

«A lo largo de estas últimas semanas estoy viendo que una parte importante de estas plazas reservadas para discapacitados y próximas a la entrada del centro Hegalak, 4 de 7, se están anulando y poniendo jaulas para aparcamiento de bicicletas. Supongo que por decisión de la empresa concesionaria de la explotación económica del parking», comenta.

Unos cambios que espera se puedan revocar ante el impedimento que suponen esta disminución de plazas para aquellos usuarios del parking donostiarra que las necesitan. «¿No es esto una transgresión importante al espíritu con el que se creó un centro con vocación de facilitar cuidados físicos, de mantenimiento y rehabilitación, para personas con discapacidades físicas? ¿No se puede parar este cambio y dejarlo como estaba? Bastantes problemas tenemos los que por desgracia tenemos un problema de movilidad importante como para añadir una traba más».

