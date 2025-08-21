Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Unos turistas sacan sus maletas de un vehículo en el parking de La Concha. Sara Santos

Más de 200 usuarios denuncian robos, atracos y falta de limpieza y mantenimiento en el parking de La Concha

Crean una asociación para demandar al Ayuntamiento y a la empresa concesionaria una solución a la falta de seguridad que perciben

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:06

Más de doscientos usuarios del parking de La Concha se han movilizado para crear una asociación desde la que luchar contra la inseguridad que perciben ... en el interior del aparcamiento. Muestran «hartazgo, enfado y preocupación» por las «más de 100 incidencias» registradas «en poco tiempo» como: «robos, roturas de lunas, personas durmiendo dentro y fuera de los vehículos, haciendo sus necesidades, atracos, persecuciones, agresiones, miedo de usuarias por su integridad...». Además, censuran en un comunicado una «falta de mantenimiento y limpieza» por parte de la empresa concesionaria del estacionamiento, así como una «dejación y permisividad del Ayuntamiento», con el que tienen previsto reunirse el próximo mes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fiestas de cumpleaños ilegales en los parques públicos
  2. 2 Viaja quince días a Francia y no da crédito a su vuelta: «Cuando llegué al País Vasco fue como entrar en Rumanía»
  3. 3

    Fallece una niña de un año y cuatro de sus familiares resultan heridos en un accidente en la AP-1 en Soraluze
  4. 4

    Aíslan con tuberculosis a un preso tras la paliza en el pasadizo de Egia en Donostia
  5. 5

    Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado
  6. 6

    La tasa de basura subirá más que el IPC en los municipios de Gipuzkoa y dependerá del reciclaje
  7. 7 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  8. 8 «Te vas a hinchar a correr»: el aviso a Merino para que no fichara por este equipo cuando jugaba en la Real
  9. 9 GKS denuncia que EH Bildu «criminalice» su «actitud crítica con la policía» en Ondarroa
  10. 10

    La desolación de una familia vasca en un pueblo de Palencia: «Hemos perdido la casa familiar en la que pasábamos los veranos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Más de 200 usuarios denuncian robos, atracos y falta de limpieza y mantenimiento en el parking de La Concha

Más de 200 usuarios denuncian robos, atracos y falta de limpieza y mantenimiento en el parking de La Concha