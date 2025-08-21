Más de 200 usuarios denuncian robos, atracos y falta de limpieza y mantenimiento en el parking de La Concha

Más de doscientos usuarios del parking de La Concha se han movilizado para crear una asociación desde la que luchar contra la inseguridad que perciben ... en el interior del aparcamiento. Muestran «hartazgo, enfado y preocupación» por las «más de 100 incidencias» registradas «en poco tiempo» como: «robos, roturas de lunas, personas durmiendo dentro y fuera de los vehículos, haciendo sus necesidades, atracos, persecuciones, agresiones, miedo de usuarias por su integridad...». Además, censuran en un comunicado una «falta de mantenimiento y limpieza» por parte de la empresa concesionaria del estacionamiento, así como una «dejación y permisividad del Ayuntamiento», con el que tienen previsto reunirse el próximo mes.

Por el momento, un abogado está redactando los pliegos fundacionales de la Asociación de Usuarios del Parking de La Concha de Donostia, que, el lunes 15 de septiembre por la tarde, llevará a cabo una reunión fundacional. «Rabia, miedo e impotencia» aseguran sentir los, por el momento, más de doscientos asociados. Sus rayas de garaje se encuentran en las dos últimas plantas de este céntrico aparcamiento, que cuenta con otros tres niveles. Aseguran que los problemas se dan en cualquiera de las cinco alturas, pero la mayoría suceden «en la -4 y la -5», que son las destinadas a residentes y donde al menos dos hoteles de cuatro estrellas tienen reservadas una zona para sus clientes. «Hay turistas a los que les han robado sus maletas. Se ha llegado a robar un coche entero y también una moto», coinciden dos usuarios.

Según relatan a este periódico, en esas dos plantas más bajas que no son de rotación «no hay cobertura telefónica, por lo que cualquiera que entra campa a sus anchas. Si bajan tres, cuatro, cinco o los que sean y cometen un delito, no tienen ningún problema para huir, bien porque intimidan o porque nadie puede avisar por teléfono por no tener cobertura. Para cuando se puede llamar ya se han ido», explica Agustín Z.

Este usuario asegura que en los dos últimos años «habrá habido 60 robos o más. Es difícil saber la cifra, porque muchos no se denuncian. Yo tengo tres plazas, y en los tres coches me han roto una ventanilla en fechas diferentes. Solo me robaron unas gafas de sol porque no tenía nada más de valor. E hice lo que hacen muchos: dar parte al seguro para cambiar el cristal, y no denuncié: no merece la pena pasar tres horas en una comisaría para poner una denuncia que no va a ir a ningún lado».

«Es que sin imágenes que demuestren el robo, no hay nada que hacer con una denuncia, según me dijo a mí la Ertzaintza», tercia Marijo, la mujer que inició esta movilización hace mes y medio, tras el robo sufrido en su vehículo. «Subí a las oficinas, y me dijeron que no había cámaras», añade. «A menudo pasa que tienes el coche varios días aparcado y si te roban, no se sabe qué día fue, y los vigilantes te dicen que no tienen tiempo para revisar las grabaciones de tres días», aclara Agustín.

Ante esta tesitura, Marijo decidió imprimir «unos papeles buscando a personas a las que también les hubieran robado y reclamando un mínimo de seguridad, y los repartí por los coches. Una usuaria me avisó de que un empleado los estaba retirando, y me dio rabia, porque también sufrimos falta de mantenimiento y de limpieza. Pero para quitar los papeles se dieron prisa. Al día siguiente, los volví a poner. Y hace dos semanas volví a repartir papeles para pedir apoyos. Hay mujeres que no se atreven a bajar solas a determinadas horas».

Pliego de condiciones

Los usuarios aseguran que la concesionaria está «incumpliendo» con algunas de las condiciones recogidas en el pliego de condiciones, como «cuidar especialmente de la vigilancia del estacionamiento» o realizar «un mantenimiento» de las instalaciones. No velar por ello sería una «falta muy grave» según recoge el artículo 71, lo que podría dar pie al Ayuntamiento a finiquitar la concesión, según el artículo 73. Por ello reclaman que el consistorio y la concesionaria adopten las medidas necesarias para alcanzar una solución.

También se quejan de «problemas de acceso» al no poder hacerlo por la calle Easo, y recuerdan que en 2017 «se nos prometió incluso en prensa el acuerdo entre Ayuntamiento y concesionaria para abrir un acceso para residentes en la avenida».