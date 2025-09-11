Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Señala Iván Marten: «No vendría mal una capa de pintura a las farolas y barandillas del paseo Nuevo. Desde hace un tiempo se encuentran roñosas. El mobiliario e infraestructura de la ciudad es una parte importante de la misma, por lo que debe cuidarse. Solicito un mantenimiento o cuidado de lo mencionado».
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: Farolas con roña en el paseo Nuevo

La del miércoles fue una jornada con predominio de cielos cubiertos y fuertes lluvias por la tarde

DV

Jueves, 11 de septiembre 2025, 07:08

Fiestas en parques

Denuncia Maritxu: «Ahora el Ayuntamiento se da por enterado de que se celebran cumpleaños y otros festejos en los parques de nuestra ... ciudad. En el parque de Araba estos se vienen celebrando desde hace más de cinco años, a los ojos de todos con colocación de mesas y sillas con abundante comida, bebida y música. Esto mismo se repite en las campas del parque Cristina Enea, tanto en la de abajo junto a Tabakalera, como de la de arriba, y la gente no se esconde de nadie. Es decir que muchos de nosotros, a los que no nos gusta esta utilización de los parques, creíamos que gozaban de autorización municipal, toda vez que en el parque Cristina Enea se han celebrado festejos en la campa de abajo con una muchedumbre participando en ella y música a todo volumen, además de gente llevando comida, y dejando la campa en un estado lamentable».

