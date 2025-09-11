Sirimiri: Farolas con roña en el paseo Nuevo

Fiestas en parques

Denuncia Maritxu: «Ahora el Ayuntamiento se da por enterado de que se celebran cumpleaños y otros festejos en los parques de nuestra ... ciudad. En el parque de Araba estos se vienen celebrando desde hace más de cinco años, a los ojos de todos con colocación de mesas y sillas con abundante comida, bebida y música. Esto mismo se repite en las campas del parque Cristina Enea, tanto en la de abajo junto a Tabakalera, como de la de arriba, y la gente no se esconde de nadie. Es decir que muchos de nosotros, a los que no nos gusta esta utilización de los parques, creíamos que gozaban de autorización municipal, toda vez que en el parque Cristina Enea se han celebrado festejos en la campa de abajo con una muchedumbre participando en ella y música a todo volumen, además de gente llevando comida, y dejando la campa en un estado lamentable».

EKP, fatal

Critica Pedro Ciga: «Se está terminando el verano y seguimos en el Puerto de mal en peor. Otro año en que la pésima gestión de EKP (Euskadiko Kirol Portua) nos ha tenido sin retretes, urinarios y duchas, a los amarristas y usuarios del puerto de Donostia, a pesar de pagar las cuotas religiosamente. La dejación de servicios es alarmante. Escudándose en excusas de cualquier tipo. Dejan de darnos servicios. Sin previo aviso. Como decía al principio, la pésima gestión unida a una contratación de personal no preparada ni cualificada. Todo ello nos lleva a pedir que la consejería de Lakua de turno haga una limpieza general de personal y renueve solo a los válidos».

Parking de La Concha

Escribe Miguel Ángel Zurutuza: «Soy un ciudadano discapacitado que acudo al centro Hegalak a rehabilitación física en piscina. Me desplazo en vehículo propio, pues me resulta prácticamente imposible ir en transporte público, y aparco en el parking de Alderdi Eder, en las plazas reservadas para discapacitados, que están muy cercanas a la entrada del centro Hegalak. Pero a lo largo de estas últimas semanas estoy viendo que una parte importante de estas plazas reservadas para discapacitados y próximas a la entrada del centro Hegalak, 4 de 7, se están anulando y poniendo jaulas para aparcamiento de bicicletas. Supongo que por decisión de la empresa concesionaria de la explotación económica del parking. ¿No es esto una transgresión importante al espíritu con el que se creó un centro con vocación de facilitar cuidados físicos, de mantenimiento y rehabilitación, para personas con discapacidades físicas? ¿No se puede parar este cambio y dejarlo como estaba? Bastantes problemas tenemos los que por desgracia tenemos un problema de movilidad importante como para añadir una traba más».

Bandera de La Concha

Ima Etxeberria dice: «Me da vergüenza La Concha, anular todo el espectáculo del remo por sacar dinero. En cualquier regata todos los remeros entran y salen del agua desde la rampa, y en La Concha es la rampa del puerto. Ese ánimo al protagonista, esa mirada o ese abrazo por no salirle las cosas bien se palpa en ese momento. Por cierto, me encantaría ver el domingo la baliza 0 marcada para que todo el mundo la conozca, incluidos los remeros y por supuesto el señor juez de agua y tierra. Hay que ser muy, muy malo para comunicar esa mala decisión de sanción a 2 minutos de empezar la regata».

Arbustos en Gros

Comenta N. A.: «Según se viene al Centro por la avenida de Ategorrieta y antes de llegar a Miracruz hay una abundante vegetación seca junto a las vías del tren que supone un grave peligro para la circulación del mismo. Por un lado, puede provocar un incendio, y por otro, puede desprenderse a las vías».