El nuevo negocio que aterriza en San Sebastián con una inauguración creativa que regala flores Las acciones comenzarán ya por la mañana en las calles del barrio y en las redes sociales

L. G. Jueves, 2 de octubre 2025, 12:02 Comenta Compartir

El barrio de Amara se prepara para estrenar un nuevo espacio con alma creativa. Este viernes abre sus puertas Bare, en la calle Eustasio Amilibia de San Sebastián, un taller que quiere convertirse en un lugar de encuentro para los vecinos y que arranca con una inauguración fuera de lo común.

Bare no se conforma con cortar una cinta ni con el típico brindis. Su propuesta es más cercana y sorprendente. Flores con mensajes inspiradores, repartidas entre los viandantes; una sopa de letras que esconde la hora de la apertura y dinámicas pensadas para los más jóvenes, como la posibilidad de canjear un hamaiketako por seguir el proyecto en Instagram

Las acciones comenzarán ya por la mañana en las calles del barrio y en las redes sociales, aunque la inauguración oficial tendrá lugar a las 18:00 horas.

Más que un taller, según explican Bare quiere ser un lugar en constante evolución, donde la naturaleza, la creatividad y las relaciones humanas se entrelazan. En sus instalaciones se impartirán talleres de cerámica y otras actividades diseñadas para disfrutar en compañía o en solitario, siempre con un enfoque abierto, acogedor y libre de juicios.

Conectar con el barrio de Amara

«Somos un espacio hospitalario, cálido y cercano. Queremos que cada persona que venga se sienta parte de la comunidad», explican sus impulsoras. Ese espíritu se traduce en la voluntad de crear experiencias únicas, conectando con el barrio y generando dinámicas que inviten a participar.

Las impulsoras del proyecto explican que su filosofía se basa en valorar lo artesanal y lo imperfecto, como una forma de expresión personal y auténtica. «Queremos que cada persona que entre en Bare se sienta como en casa», subrayan, convencidos de que el barrio será protagonista activo de cada iniciativa.

Entre sus actividades destacan talleres de cerámica, experiencias diseñadas para disfrutar tanto en grupo como en solitario. El objetivo: fomentar la expresión libre sin la presión del resultado, y hacer que cada persona que cruce sus puertas se sienta en casa.