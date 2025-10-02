Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»

El popular bar, ubicado en el paseo de Bizkaia 17, abrió sus puertas este lunes y fusionará la cocina tradicional vasca con comida de Latinoamérica

M. S.

Jueves, 2 de octubre 2025, 07:28

«Llegamos al barrio con muchas ganas», expresan contentas y animadas Cynthia Ponce y su madre, Iris. Madre e hija, se harán cargo del popular bar Vizcaya, ubicado en la esquina del paseo de Bizkaia 17, muy cerca del Hotel Amara Plaza de San Sebastián, que abrió sus puertas este lunes.

«Yo estaré detrás de la barra y mi madre en la cocina», cuenta Cynthia Ponce, una joven originaria de Honduras y que trabaja hace más de diez años en el mundo de la hostelería en la capital guipuzcoana. «He trabajado muchos años en bares y restaurantes, pero no fue hasta hace poco que tuve la oportunidad de abrir mi propio bar y decidí lanzarme a emprender», admite la joven sobre el bar donostiarra que cuenta con una amplia terraza en su exterior.

Cynthia junto a su madre dentro del bar Vizcaya.

Aunque Cinthya no estará sola, ya que su madre, Iris, se encargará de la cocina y de la elaboración de los pintxos. «Mi madre llegó a San Sebastián hace 25 años y tiene más de 18 años de experiencia en cocina tradicional vasca, por eso decidí que el bar fuera una fusión entre la cocina de aquí y la cocina de Honduras», cuenta animada.

Desayuno 'katratxo' y opciones para veganos y celíacos en San Sebastián

En cuanto a su oferta gastronómica, este bar de pintxos, también ofrecerá la opción de 'Brunch' con tostadas dulces y saladas, además de desayuno 'katratxo', con ingredientes típicos de Honduras como las alubias, el aguacate, plátano frito, huevo, tortillas de maíz y queso fresco.

El bar también contará con opciones veganas y para celíacos. «He hecho varios cursos sobre comida vegana y por eso decidí incluir algunas opciones en el menú, para que las personas veganas o intolerantes al gluten también sean bienvenidos al bar», destaca la joven sobre el establecimiento que abrió sus puertas el pasado lunes por todo lo alto.

