Iciar y Juan buscan relevo para su bar de barrio en San Sebastián: «No queremos que se pierda» El matrimonio de hosteleros se retira y buscan un comprador para el Arkaitzak, en Lorea

Hay muchas veces que un negocio es mucho más que una manera de ganarte la vida. Es lo que les sucede a Juanjo e Iciar, que han convertido el Bar Arkaitzak, en Lorea, en parte de su vida. Allí han pasado más de 30 años en los que se han ganado el corazón del barrio a base de algo más que buena comida casera. A base de una relación cercana que ha convertido a los clientes en amigos hasta el punto de que «hay algunos que cuando no van a venir a comer, nos avisan».

A ambos les ha llegado la hora de retirarse y buscan un relevo en el bar, toda vez que sus hijos «han estudiado y han encontrado su camino por otro lado». La idea de vender el bar, cuyo local regentan, la pusieron sobre la mesa en 2019: «Nos planteamos la opción del alquiler, pero no nos gustó. Nos gustaría que el Arkaitzak siguiera siendo el Arkaitzak».

En torno al bar ha construido esta familia su vida y por eso no quieren que este singular establecimiento se detenga aquí: «Cuando vine estaba embarazada de mi hijo Eric y 13 años después nació Paula. Ellos han sido nuestro verdadero motor y han vivido el bar como parte de su vida. Venían a la ikastola aquí sin ser del barrio y bajaban a comer al bar. Según fueron creciendo, fueron viniendo con sus amigos y ha sido un proceso muy bonito. Por eso, no queremos que se pierda», explica Iciar.

En ese propósito encontraron un aliado que busca que los negocios no se pierdan para que los barrios mantengan su identidad: se trata del programa Berriz Enpresa del Gobierno Vasco, en colaboración con las cámaras de comercio. Esta iniciativa busca encontrar inversores dispuestos a hacerse con negocios cuyos dueños se retiran por el motivo que sea. Es la manera de velar por que las persianas no se bajen y nuestras ciudades y pueblos sigan teniendo el calor y el color que le dan los comercios y la hostelería.

Ahora, después de más de 30 años, Arkaitzak lleva varias semanas cerrado. «Mi marido ha tenido un problema de salud y hemos pensado que ya es el momento de cerrar», dice Iciar. Están en búsqueda activa, a través de Berriz Enpresa, de alguien que vuelva a acoger a la clientela que ya tiene hecha este especial rincón de El Antiguo.

Iciar Casanova explica cómo a través del programa Berriz Enpresa buscan darle un empujón a la venta que ahora, tras cerrar, empieza a ser cada vez más urgente: «En primer lugar, vinieron a preparar un dossier sobre el bar para presentárselo a los posibles compradores. Tienen una cartera de posibles compradores y ya nos hemos reunidos con algunos que estaban interesados, pero no ha salido».

Añade Juanjo que Berriz Enpresa ofrece un «trato muy serio y todo está muy estructurado. Nos han ayudado desde el primer momento y además han adquirido el compromiso de ayudarnos en toda la gestión de contratos de compraventa y demás de forma totalmente profesional».

De barrio de toda la vida

Quien apueste por darle continuidad al Arkaitzak se encontrará con un negocio que ha funcionado durante más de tres décadas y en el que «nos hemos hecho con una clientela típica de bar de barrio. Aquí hay mucha gente que viene a comer el menú del día o a tomar algo y charlar».

Tienen una terraza muy agradable entre árboles y plantas e Iciar recuerda cómo a lo largo de los años «ha ido cambiando el cliente tipo. Comenzamos con los obreros que estaban construyendo Benta Berri, luego pasamos a la gente de las oficinas de Igara y ahora también hay mucha gente que se aloja en los hoteles próximos o atraida por el Nanogune que se pasa por aquí a comer el menú del día». Además, la gente del barrio contribuye a darle ese carácter de bar de toda la vida.

Durante los últimos años, además, su hijo mayor ha introducido el concepto de los juegos de mesa. Con una oferta de más de 100 juegos que también atrae a jóvenes y universitarios aficionados a estos juegos.