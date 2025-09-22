La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años» El donostiarra ha reivindicado el papel de su generación por crear «una sociedad mejor, que ha sido solidaria y reivindicativa y ha defendido el patrimonio de Donostia»

Un vecino de San Sebastián ha lanzado una reflexión pública sobre los modales y formas de comportamiento de los jóvenes en la actualidad en relación al comportamiento de estos a mandos de bicicletas y patinetes en parques y zonas públicas de la capital guipuzcoana.

«En la sociedad donostiarra actual se ha perdido el respeto a la gente de edad. No solo lo han perdido nuestros mandatarios municipales y forales sino los funcionarios, los empleados bancarios y la generación joven, que trata a los mayores como los causante de todos sus males y los trata sin ningún respeto», ha denunciado a través de un mensaje enviado al apartado Sirimiri de este periódico.

En el texto enviado al buzón de los lectores, el donostiarra asegura que su generación «ha trabajado duro por crear una sociedad mejor, que ha sido solidaria y reivindicativa y que ha defendido el patriomonio de Donostia» para ahora tener que «soportar que las bicis y los monopatines eléctricos circulen por parques como Cristina Enea y aceras». «A pesar de estar prohibido, nunca hay un guardia municipal para sancionar estos conductas», lamenta.

Es por ello que concluye su escrito con una reflexión dirigida a los jóvenes, con la esperanza que de pueda suponer un cambio en sus conductas. «Por eso pido una reflexión: la vida son dos días y dentro de poco el veinteañero se encontrará con que cumple 60», finaliza en su mensaje.