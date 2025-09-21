Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Maite denuncia «el estado lamentable de los alcorques en pleno Centro de la ciudad. No existe ningún mantenimiento, no se cubren de tierra hasta dejarlos al nivel de la acera, por lo que si te despistas y metes un pie, pues la avería puede ser tremenda. Una vez más, a quien corresponda».
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: Alcorque trampa en el Centro

El último sábado del verano reflejó el cambio de estación y pasó del calor y viento sur al tiempo fresco con lluvia

DV

Domingo, 21 de septiembre 2025, 06:39

Tráfico en Loiola

Blanca comenta las repercusiones negativas que han provocado los cambios en el tráfico: «Desconozco si algún responsable municipal es consciente de que ... para todos los vecinos con vehículo que viven desde el nuevo Ciudad Jardín hasta la rotonda de los cuarteles se nos ha anulado la posibilidad de hacer uso de la única vía con doble carril de todo el barrio, los 350 metros de la Travesía de Loiola desde la rotonda hasta la estación del Topo. Ni podemos hacer uso de ella para salir, teniendo que circular en un único sentido por las calles internas del barrio, ni podemos hacerlo para entrar, teniendo que transitar por la misma travesía, con un único carril y tres paradas de autobús en esos 350 metros. Lamentables cambios en contra de los vecinos de toda la vida».

