Sirimiri: Alcorque trampa en el Centro

Tráfico en Loiola

Blanca comenta las repercusiones negativas que han provocado los cambios en el tráfico: «Desconozco si algún responsable municipal es consciente de que ... para todos los vecinos con vehículo que viven desde el nuevo Ciudad Jardín hasta la rotonda de los cuarteles se nos ha anulado la posibilidad de hacer uso de la única vía con doble carril de todo el barrio, los 350 metros de la Travesía de Loiola desde la rotonda hasta la estación del Topo. Ni podemos hacer uso de ella para salir, teniendo que circular en un único sentido por las calles internas del barrio, ni podemos hacerlo para entrar, teniendo que transitar por la misma travesía, con un único carril y tres paradas de autobús en esos 350 metros. Lamentables cambios en contra de los vecinos de toda la vida».

Bicis en el parque

Expone Martin Aramburu: «En la sociedad donostiarra actual se ha perdido el respeto a la gente de edad. No solo lo han perdido nuestros mandatarios municipales y forales sino los funcionarios, los empleados bancarios y la generación joven, que trata a los mayores como los causante de todos sus males y los trata sin ningún respeto, cuando en general ha sido una generación que ha trabajado duro por crear una sociedad mejor, que ha sido solidaria y reivindicativa, que ha defendido el patrimonio de Donostia. Estas personas de edad tienen que soportar que las bicis y los monopatines eléctricos circulen por parques como Cristina Enea y aceras. A pesar de estar prohibido, nunca hay un guardia municipal para sancionar esas conductas. Por eso pido una reflexión: la vida son dos días y dentro de poco el veinteañero se encontrará con que cumple 60».

Bus en Atotxa Erreka

La Asociación de Vecinos de Atotxa Erreka Berria cuestiona los resultados de una encuesta de Dbus: «Tras la sorpresa e incredulidad generadas entre los vecinos de Atotxa Erreka al leer en DV del 29 de agosto que, según Dbus, la línea TB7 Atotxa Erreka-Paseo del Faro habría obtenido la mejor valoración en una encuesta realizada a usuarios, desde la asociación de vecinos hemos considerado necesario contrastar dicha información. Con este fin, realizamos nuestra propia encuesta entre los vecinos a través del chat vecinal en el que participan la mayoría de los núcleos familiares del barrio. Los resultados obtenidos reflejan de forma clara que los vecinos consideran insuficiente el servicio de transporte público que actualmente se presta en Atotxa Erreka. De los 125 votos recibidos, el 100% opta por disponer de una línea regular y no un taxibús, el 98% cree que la frecuencia de 60 minutos no es adecuada, el 95% cree que el recorrido no es el correcto, el 100% considera que la actual línea TB7 no ofrece medios suficientes para personas con discapacidad o que lleven sillitas infantiles y el 99% afirma que si hubiera modificaciones de linea, recorrido, frecuencia y medios utilizarían el transporte público de forma regular. Por este motivo, no entendemos a qué usuarios ha consultado Dbus».

Baños limpios

María Pilar Alonso escribe: «A menudo utilizo los baños de la plaza del Buen Pastor y suelen estar desinfectados con lejía y muy limpios. Quiero dar las gracias y enhorabuena a la responsable de ello, Ana Maíz».