Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Una joven bilbaína de visita en San Sebastián: «No podía irme sin probar esto»

La turista, Maider Molina, ha probado en uno de sus últimos vídeos una de las delicias culinarias más famosas de la capital guipuzcoana

M. S.

Viernes, 22 de agosto 2025, 13:16

«No me podía ir de Donostia sin probar esto», decía Maider Molina, una joven turista bilbaína mientras caminaba por la Parte Vieja de San Sebastián en uno de sus últimos vídeos en el que prueba una de las delicias culinarias más famosas de la capital guipuzcoana.

Se trata de «la mejor tarta de queso del mundo o por lo menos una de ellas», decía la joven en un vídeo que cuenta con más de 77 mil reproducciones en TikTok en el que visita el bar-restaurante 'La Viña'. «Obviamente está lleno el sitio porque tiene muchísima fama. Yo nunca había venido, la verdad y hoy vamos a probar su famosa tarta de queso por primera vez», admitía entusiasmada.

@maidermoli Tarta de queso La Viña, Donosti😝 BRUTAL!!!! #tartalaviña #sansebastian #donosti #cheesecakelaviña #tartaqueso #tartaquesolaviña #cheesecake #tartadequeso #laviña #fyp #parati #probando ♬ original sound - Headbangers Dan

«Es fuerte que haya salido hasta una noticia en el 'New York Times'», decía la joven sobre la fama de la tarta de queso de La Viña que ganó la categoría 'Sabor del año' el año 2021, según el periódico 'The New York Times'. Por lo que no es de extrañar el comentario de la joven asegurando que «todos los turistas de Donosti están aquí ahora mismo», puntualizaba.

Una joven bilbaína prueba la tarta de queso de La Viña

«Nos ha costado 6,50 euros el trozo», revelaba la joven. «A ver, es caro, pero es que te viene un montón de cantidad. Está súper deshecha. Tengo como intriga porque, de verdad, dicen en muchos sitios que es la mejor del mundo», contaba la joven sentada en el muro del Paseo Nuevo.

«Está buenísima», decía al probar una cucharada de este famoso postre vasco. «Entiendo la fama que tiene. Es que me atrevería a ponerle un 10 de puntuación. No sé qué decir. Tenéis que venir a San Sebastián y probarla», finaliza la joven bilbaína.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fenómeno veraniego que se repite en los bares de San Sebastián para lamento de los donostiarras: «Ya no es lo que era»
  2. 2

    Rescatan el cuerpo del montañero de Irun que se precipitó ayer en el Pirineo francés
  3. 3 El acertante del Euromillones que ha ganado 250 millones no tendrá que pagar impuestos pese a ser el premio récord
  4. 4 Detenido tras prender fuego a un bar por no ponerle mayonesa en el bocadillo
  5. 5 Judith Jáuregui: «Estaba embarazada de nueve meses y no lo descubrieron»
  6. 6

    Gipuzkoa afronta la jubilación de 77.000 trabajadores en diez años y solo entrarán 19.000 jóvenes
  7. 7

    Una sentencia del TSJPV obliga a Gipuzkoa a suavizar la tributación sobre criptomonedas
  8. 8 Refugiados bajo los paraguas dentro de un autobús en Gipuzkoa: «Se lo han tomado con humor»
  9. 9 La calle más cara de Euskadi está en San Sebastián: 1.6 millones de euros para comprar una casa
  10. 10 Illarramendi pone el ojo en Orri Óskarsson: «La podría romper en la Real Sociedad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una joven bilbaína de visita en San Sebastián: «No podía irme sin probar esto»

Una joven bilbaína de visita en San Sebastián: «No podía irme sin probar esto»