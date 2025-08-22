Una joven bilbaína de visita en San Sebastián: «No podía irme sin probar esto» La turista, Maider Molina, ha probado en uno de sus últimos vídeos una de las delicias culinarias más famosas de la capital guipuzcoana

M. S. Viernes, 22 de agosto 2025, 13:16 Comenta Compartir

«No me podía ir de Donostia sin probar esto», decía Maider Molina, una joven turista bilbaína mientras caminaba por la Parte Vieja de San Sebastián en uno de sus últimos vídeos en el que prueba una de las delicias culinarias más famosas de la capital guipuzcoana.

Se trata de «la mejor tarta de queso del mundo o por lo menos una de ellas», decía la joven en un vídeo que cuenta con más de 77 mil reproducciones en TikTok en el que visita el bar-restaurante 'La Viña'. «Obviamente está lleno el sitio porque tiene muchísima fama. Yo nunca había venido, la verdad y hoy vamos a probar su famosa tarta de queso por primera vez», admitía entusiasmada.

«Es fuerte que haya salido hasta una noticia en el 'New York Times'», decía la joven sobre la fama de la tarta de queso de La Viña que ganó la categoría 'Sabor del año' el año 2021, según el periódico 'The New York Times'. Por lo que no es de extrañar el comentario de la joven asegurando que «todos los turistas de Donosti están aquí ahora mismo», puntualizaba.

Una joven bilbaína prueba la tarta de queso de La Viña

«Nos ha costado 6,50 euros el trozo», revelaba la joven. «A ver, es caro, pero es que te viene un montón de cantidad. Está súper deshecha. Tengo como intriga porque, de verdad, dicen en muchos sitios que es la mejor del mundo», contaba la joven sentada en el muro del Paseo Nuevo.

«Está buenísima», decía al probar una cucharada de este famoso postre vasco. «Entiendo la fama que tiene. Es que me atrevería a ponerle un 10 de puntuación. No sé qué decir. Tenéis que venir a San Sebastián y probarla», finaliza la joven bilbaína.