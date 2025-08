La insólita perspectiva sobre San Sebastián desde la espalda del Sagrado Corazón

M. S. San Sebastián Miércoles, 6 de agosto 2025, 06:52 Comenta Compartir

«El monte Urgull», son las palabras que acompañan un espectacular vídeo publicado por la cuenta 'Donostia Webcam' en las redes sociales y que muestra unas imágenes muy poco frencuentes del monumento al Sagrado Corazón en el Monte Urgull, tan característico y visible desde cualquier punto del centro de San Sebastián. Unas imágenes tomadas a muy poca distancia por un dron que lo rodea y permite visualizar la bahía de La Concha desde una perspectiva poco vista.

Ha sido hace tan solo un par de días que 'Donostia Webcam' ha compartido unas impresionantes imágenes, que enseñan muy de cerca cómo es la escultura de 12,5 metros de altura ubicada, a su vez, sobre una pirámide 16 metros de altura. Un monumento con una figura de Jesús construida en 1943 y que forma parte del paisaje urbano de la ciudad.

Unas imágenes que, aunque no son recientes, han sorprendido a varios donostiarras que no han dudado en dejar sus miles de 'me gusta', además de sus comentarios como «precioso paisaje», «precioso San Sebastián», «Donostia es única y bella», que han sido algunos de los más repetidos. Un punto de vista sobre la bahía de La Concha poco habitual para los donostiarras y muy desconocido para quienes no conocen la ciudad y han podido ver estas imágenes desde otros puntos del planeta.

Una mirada desde cerca al Jesús que se alza en la cima

Y es que a excepción de algunos eventos deportivos que ofrecen imágenes aéreas desde este punto, aunque más elevadas y desde helicópteros, son contadas las ocasiones en la que puede apreciarse tan al detalle la figura del Jesús que se alza en la cima del monte donostiarra y que hace el gesto de bendecir con la mano derecha y señala su corazón con la izquierda. Una perspectiva que solamente los drones son capaces de captar.

Además de que ver la escultura tan de cerca es poco frecuente, no solo porque las imágenes hayan sido tomadas con un dron, sino porque son pocos los ciudadanos que se animan a subir andando al conocido Castillo de la Mota ubicado en la cima del monte, que además de sus murallas y sus cañones, ofrece unas espectaculares vistas a toda la ciudad y a la bahía.