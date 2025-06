El Consejo de Memoria Histórica cierra, sin votación, el debate sobre la estatua del Sagrado Corazón de Urgull

Aingeru Munguía San Sebastián Jueves, 5 de junio 2025, 00:07 Comenta Compartir

No hubo votación y el debate sobre el origen franquista del monumento al Sagrado Corazón de Urgull quedó ayer definitivamente cerrado en el Consejo de ... Memoria Histórica de la ciudad, según indicaron fuentes presentes en este foro, lo que significa que el Ayuntamiento como tal no moverá ficha ante la Administración General del Estado para que sea incluido en el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, paso previo a su retirada. No obstante, integrantes del grupo de trabajo que forman parte del Consejo y que han impulsado esta iniciativa señalaron a DV que continuarán en su empeño y acudirán directamente a la Administración central para que estudie el asunto.

Entre los integrantes de ese grupo de trabajo se encuentran concejales de EH Bildu, de Elkarrekin Donostia, miembros del sindicato LAB, de la asociación de vecinos de Aiete, de la Asociación de Víctimas de Genocidio (Avicge) y personas del ámbito social dentro del campo de la memoria. Este grupo de trabajo fue el que presentó el lunes una propuesta que también llevó ayer al Consejo para incluir al Sagrado Corazón en este catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática. Documentación Según la documentación que aportan, la construcción del monumento fue aprobada por el Ayuntamiento el 31 de mayo de 1939 y terminó de materializarse en noviembre de 1950. También subrayaron que el diseñador del monumento fue el arquitecto Pedro Muguruza Otaño, que asimismo participó en el levantamiento del Valle de los Caídos o el Sagrado Corazón de Bilbao. En opinión de este grupo de trabajo, la escultura donostiarra «cumple todos los atributos y condiciones para ser considerado un símbolo de exaltación del régimen franquista y su ideología nacional católica». Además de incluirlo en el catálogo de elementos y símbolos contrarios a la memoria democrática, que abocaría a la escultura a su desaparición del espacio público tarde o temprano a tenor de la ley, piden que no se realice ningún acto de conmemoración de la colocación de la escultura –este año cumple 75 años–, y que no se realicen trabajos de «remozamiento ni reparación», como los que se llevan a cabo desde hace unas semanas en el monumento con un presupuesto de 48.330 euros. En el debate que se realizó ayer en el Consejo de Memoria Histórico, los integrantes del grupo de trabajo defendieron esta propuesta y el alcalde Eneko Goia replicó con los argumentos que ha expuesto esta semana, sobre que un informe solicitado a la Sociedad de Ciencias Aranzadi dejó claro que el Sagrado Corazón es compatible con la ley de Memoria Democrática, porque la iniciativa para su construcción tuvo su origen años antes de la Guerra Civil y no existen, además, elementos de propaganda franquista en la escultura. Sin votación No hubo votación en la sesión de ayer y, por tanto, el debate quedó cerrado, ya que el Consejo de Memoria Histórica es un órgano municipal meramente consultivo. Fuentes del grupo de trabajo señalaron a DV que intentarán por su cuenta que su planteamiento sea reconocido por la Administración General del Estado, sin precisar el procedimiento que emplearán para ello.

