Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vecinos de Manteo se dirigen a sus viviendas, junto a las obras del GOe. Jose Mari Lopez

Goia confía en una solución «satisfactoria» de accesibilidad para los vecinos de Manteo

Explica que se trabaja en dos alternativas para el acceso peatonal, una vez que finalicen las obras del GOe

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:33

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, se mostró confiado de alcanzar un acuerdo y materializar una solución de movilidad satisfactoria para los vecinos de ... Manteo, ante la próxima apertura del edificio GOe, del Basque Culinary Center (BCC), en fase final de obras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  2. 2 El Sadar, nueva casa de Becker
  3. 3

    Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso
  4. 4 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  5. 5

    Los universitarios vascos cobran de media 1.828 euros y los de la FP, 1.426
  6. 6 La emotiva carta de Álex García a Verónica Echegui tras su fallecimiento: «Mis ojos han llorado mucho»
  7. 7 «El bus 28 tenía que haber sido hoy gratis como compensación»
  8. 8

    El club de remo Illunbe se enfrenta a su «inevitable» disolución a finales de mes
  9. 9

    Sadiq no sale de la Real, de momento
  10. 10

    Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Goia confía en una solución «satisfactoria» de accesibilidad para los vecinos de Manteo

Goia confía en una solución «satisfactoria» de accesibilidad para los vecinos de Manteo