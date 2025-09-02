Goia confía en una solución «satisfactoria» de accesibilidad para los vecinos de Manteo

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, se mostró confiado de alcanzar un acuerdo y materializar una solución de movilidad satisfactoria para los vecinos de ... Manteo, ante la próxima apertura del edificio GOe, del Basque Culinary Center (BCC), en fase final de obras.

Ante la apertura el 20 de octubre del nuevo edificio del BCC en Donostia, Goia fue preguntado en la rueda de prensa posterior a la celebración de la Junta de Gobierno Local por la solución para los vecinos de la zona, tras la eliminación de las escaleras que conducía a sus domicilios desde la avenida de Navarra.

El alcalde explicó que «todavía estamos trabajando en la solución definitiva. Había dos cuestiones que los vecinos nos trasladaban que era no perder la circulación en dos carriles, y eso será así a la finalización de la obra, pero no será la solución definitiva porque además de eso nos solicitaban una mejora en lo que es el acceso peatonal».

Goia manifestó que en la actualidad se barajan dos soluciones: «Está en estudio la ejecución de unas nuevas escaleras alternativas a las desaparecidas o incluso el poder tener un tramo de acera en voladizo lo cual permitiría una sección más amplia y un mejor acceso peatonal».

El alcalde explicó que el proceso para determinar la solución definitiva Estrams «lo hacemos de la mano de los vecinos y yo creo que seremos capaces de alcanzar una solución satisfactoria».