Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El edificio GOe del Basque Culinary Center afronta ya la fase final de la obra. José Mari López

Ya hay fecha oficial para la inauguración del GOe

El Basque Culinary Center de Gros abrirá sus puertas el próximo 20 de octubre con un acto institucional

A. Muñoz

Martes, 2 de septiembre 2025, 11:35

Comienza la cuenta atrás para que las puertas del GOe se abran oficialmente. Será el próximo 20 de octubre cuando se celebrará la inauguración del ... nuevo edificio en el barrio donostiarra de Gros, y se hará por todo lo alto: con un acto institucional en el que se prevé la presencia de destacadas autoridades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  2. 2 El Sadar, nueva casa de Becker
  3. 3

    Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso
  4. 4 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  5. 5

    Los universitarios vascos cobran de media 1.828 euros y los de la FP, 1.426
  6. 6 La emotiva carta de Álex García a Verónica Echegui tras su fallecimiento: «Mis ojos han llorado mucho»
  7. 7 «El bus 28 tenía que haber sido hoy gratis como compensación»
  8. 8

    El club de remo Illunbe se enfrenta a su «inevitable» disolución a finales de mes
  9. 9

    Sadiq no sale de la Real, de momento
  10. 10

    Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ya hay fecha oficial para la inauguración del GOe

Ya hay fecha oficial para la inauguración del GOe