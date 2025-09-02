Ya hay fecha oficial para la inauguración del GOe

Comienza la cuenta atrás para que las puertas del GOe se abran oficialmente. Será el próximo 20 de octubre cuando se celebrará la inauguración del ... nuevo edificio en el barrio donostiarra de Gros, y se hará por todo lo alto: con un acto institucional en el que se prevé la presencia de destacadas autoridades.

El nuevo edificio promovido por el Basque Culinary Center (BCC), que pretende reforzar a la capital guipuzcoana como epicentro de la gastronomía a nivel internacional, afronta ya los últimos coletazos de las obras, que arrancaron en enero de 2024 y prevén culminarse este mismo mes de septiembre. Unas obras en tiempo récord que han puesto en pie este singular inmueble -diseñado por el prestigioso arquitecto Bjarke Ingels- que busca acomodarse como nuevo icono de la ciudad.

«GOe es un proyecto estratégico que nace con el propósito de contribuir a un futuro delicioso desde el ámbito gastronómico, impulsando la investigación, el emprendimiento y la formación avanzada a través del talento, el conocimiento y la innovación, para hacer frente a los grandes retos del sector», destacan desde la organización.

Además de la inauguración el próximo 20 de octubre, dos días después -el día 22- también se celebrará el congreso 'Talaia'. Este evento, que estará abierto al público, «invitará a mirar al mar desde la gastronomía y promover el debate sobre lo que cocinamos, comemos y el impacto de todo lo que gira a su alrededor con grandes profesionales de diversas disciplinas», explican.

Igualmente, se seleccionará al próximo ganador o ganadora del Basque Culinary World Prize.