Goia aboga por una estrategia común entre municipios cercanos a Donostia para abordar la crisis de la vivienda El alcalde de San Sebastián reivindica en el foro 'Gipuzkoa al día' que la ciudad «ha avanzado mucho en diez años», pero que afronta los retos de la vivienda o la seguridad, y lanza también un mensaje a Sánchez: «Alentar las protestas contra Israel es una irresponsabilidad»

Miguel Villameriel San Sebastián Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:49 | Actualizado 12:59h.

El alcalde de Donostia, Eneko Goia, ha reivindicado este miércoles sus diez años al frente del Ayuntamiento con la convicción de que la ciudad «ha avanzado mucho» en este tiempo y afronta los desafíos del futuro «en una mejor posición que hace una década». El regidor del PNV, que ha protagonizado el foro 'Gipuzkoa al día' celebrado en DV Gunea, ha situado el acceso a la vivienda como «el principal problema» que afronta la ciudad, aunque ha incidido en que se trata de una crisis «global» que se ha convertido «en una de las grandes preocupaciones que compartimos muchos municios». En este sentido, ha apuntado que «la realidad ha superado hace mucho tiempo los límites municipales clásicos», por lo que ha abogado por una estrategia común entre Donostia y los municipios cercanos para abordar la crisis de la vivienda, así como otros desafíos como la movilidad.

Goia ha anticipado la «revolución» en la movilidad que se producirá en el próximo año con el final de las obras de la estación del TAV de Atotxa y de la variante soterrada del Topo a su paso por el centro de San Sebastián y ha calificado la compra de los terrenos de los cuarteles de Loiola como su «mayor hito» en estos diez años como alcalde. Entre las cuestiones que se deben mejorar, ha indicado que las instituciones y la Justicia deben «atacar» el problema de la reiteración delictiva de algunas personas, «que no se va a solucionar solo poniendo más policías en las calles». También ha tenido un mensaje más político dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: «Alentar las protestas contra Israel es una irresponsabilidad».

En una conversación moderada por el director de El Diario Vasco, David Taberna, y que ha contado con la asistencia de numerosos representantes institucionales, políticos, económicos y sociales de Gipuzkoa, Goia ha reconocido que han sido «diez años intensos, en un contexto cada vez más complejo, pero que han dibujado una ciudad que ha sido capaz de dar importantes pasos hacia una transformación que empieza a ser una realidad palpable». Entre los retos que afronta la ciudad ha destacado la «revolución ferroviaria» en la que la ciudad está «en puertas», ya que «la construcción del nuevo Topo ha entrado ya en su fase final» (la puesta en funcionamiento de la pasante ferroviaria se espera a lo largo de 2026) y «la finalización de las obras de la estación del tren de alta velocidad se nos anuncia para final de este año». Además, el alcalde ha reconocido que la estación de autobuses «se ha quedado pequeña» y ha anunciado que «estamos estudiando su posible ampliación» hacia la nueva estación ferroviaria, aunque con reservas: «Adif no suele ser muy proclive a compartir espacios», ha advertido.

Goia ha asegurado que hoy «el principal problema» que afronta la ciudad «es el del acceso a la vivienda», aunque ha valorado que en el último año tanto el Gobierno Vasco como el Ayuntamiento han mejorado su colaboración para construir nuevas viviendas y «transformar» ámbitos como la vega del Urumea. «Si hay algo en lo que un ayuntamiento puede realmente incidir sobre el precio de la demanda es en la generación de nueva oferta, que es la prioridad en este momento». Ha señalado también en que esa nueva oferta debe ser «de tipología variada para dar respuesta a todo tipo de demandas», también la de la «clase media». Ha mostrado su confianza en que la transformación de ámbitos como los terrenos de los cuarteles de Loiola o la actual playa de vías de Easo pueda aliviar en los próximos «seis u ocho años» el problema del acceso a la vivienda.

Entre los principales desafíos, Goia ha reconocido que la creciente percepción de inseguridad en la ciudad es una cuestión «que ocupa y preocupa» al Ayuntamiento. «El incremento de delitos es una realidad en Donostia», ha admitido el alcalde, que ha abogado por «una respuesta integral y contundente» que va más allá de la respuesta judicial. «Ante el fenómeno de la reincidencia es necesario que otros niveles del sistema también respondan», ha dicho en referencia a los jueces y fiscales y incluso al Legislativo, que podría endurecer las penas para la reiteración en delitos como robos o hurtos.