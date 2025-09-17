Donostia tiene en construcción más de mil viviendas y proyecta iniciar al menos otras 1.153 en año y medio Goia aboga por aumentar la oferta de pisos y alerta de que «erraremos en el diagnóstico» si se aborda la crisis del alquiler con criterios «ideológicos»

Miguel Ángel Mata San Sebastián Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:51 Comenta Compartir

En San Sebastián hay en construcción en este momento un total de 1.067 viviendas en Ciudad Jardín, Añorga, Illarra o El Infierno. Y en lo que resta de legislatura, hasta mediados de 2027 como tarde, proyecta iniciar otras 1.153 en Illarra Berri, la segunda fase de Txomin, Apostolado, Rodil, Morlans y Riberas. Pisos de diferente tipología, protegidos y de iniciativa privada, y para diferentes estratos de población (VPO, tasadas, alojamientos dotacionales, libres...).

Así lo ha subrayado este miércoles el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, que ha protagonizado una nueva edición de 'Gipuzkoa al día', el espacio de debate organizado por El Diario Vasco en su espacio DV Gunea que en esta ocasión se ha centrado en el futuro de la capital de Gipuzkoa y los retos que afronta.

El primer edil ha admitido que el problema de la escasez de vivienda y los elevados precios inmobiliarios en la ciudad son «la preocupación número uno de este Ayuntamiento», remarcando que la vía que tiene un municipio para incidir sobre la presión de los precios es «generar nueva oferta». «Esa es nuestra prioridad en este momento y deberá seguir siéndolo en el futuro», ha insistido Goia, quien ha recordado que el gobierno municipal trabaja con el Gobierno Vasco para que la nueva oferta «sea de tipología variada y dé respuesta a todo tipo de demanda» porque, ha recalcado, «el problema principal está en la clase media que excede las condiciones para optar a una VPO pero no llega a poder comprar o alquilar en el mercado libre».

Además de la construcción de nuevos inmuebles, Goia ha revelado que «casi una cuarta parte de las 4.300 nuevas viviendas ejecutadas y entregadas» en la ciudad en los diez años que lleva como alcalde «son fruto de divisiones de pisos o cambios de uso de locales comerciales». Una práctica por la que el mandatario nacionalista apuesta para responder a una demanda de vivienda creciente no solo por el hecho de que aumenta la población, sino también porque «las unidades convivenciales son cada vez más pequeñas y, por tanto, para un mismo número de habitantes hacen falta más» alojamientos.

«¿6 u 8 años para el nuevo barrio de Cuarteles?»

Mirando más a largo plazo, ha puesto en valor el cierre de la compra de los terrenos de Loiola sobre los que hoy se asientan los cuarteles del Ejército, por los que Donostia ha abonado 73,3 millones de euros. «Es la inversión más grande realizada por el Ayuntamiento en al menos los diez últimos años» ha destacado el alcalde. Una operación que permitirá aumentar el parque de vivienda en la ciudad en unos 1.700 nuevos pisos, todos ellos protegidos (VPO o tasados) y que dará lugar a «un nuevo

Preguntado por los plazos que maneja para que los promeros habitantes del nuevo barrio puedan acceder a sus viviendas, ha recordado que «el Ejército dispone de cuatro años para abandonar los cuarteles y trasladarse a una nueva ubicación. Nuestra intención es que las excavadoras puedan entrar al día siguiente de que el último militar abandone la zona. Si consideramos un plazo de ejecución de obras de al menos dos años... ¿De cuánto podemos estar hablando? ¿6-8 años?», se ha preguntado. En cualquier caso, Goia ha dejado abierta la posibilidad de que las parcelas puedan quedar liberadas antes. «Vamos a pelear por que así sea y me consta que el Ministerio de Defensa ya está trabajando en buscar la nueva ubicación», ha resaltado.

Zona tensionada, impacto limitado

Sobre la crisis del alquiler y el impacto que pueda tener la declaración de Donostia como zona tensionada con el consiguiente tope a los precios de los arrendamientos, el alcalde donostiarra ha reiterado su percepción de que tendrá un impacto «limitado» porque el problema es «multifactorial» y la medida actuará realmente sobre un número «reducido» de viviendas en la ciudad. Ha explicado que los pisos de alquiler representan apenas «un 10% del parque total» de San Sebastián, por lo que «el 90% de los pisos no se van a ver afectados».

Ha censurado en este sentido la proliferación de «tópicos» que son «desmentidos por los datos objetivos», como los que aseguran que en Donostia «hay muchas viviendas vacías» o «la culpa es del turismo». Ha recordado en este punto que la cantidad de viviendas vacías se ha reducido de 2.811 a 2.109 entre 2019 y la actualidad. Un 25% y 700 menos en seis años. Y que también se ha reducido la presencia de viviendas turísticas gracias a la regulación «pionera» de San Sebastián en esta campo y a la moratoria que existe desde hace más de dos años por la que no se conceden nuevas licencias para alojamientos turísticos.

«Y a pesar de ello la realidad es que los precios siguen subiendo», ha recordado. Por eso ha insistido en que la problemática de la vivienda es «multifactorial» y ha advertido de que «cometeremos un error si por razones ideológicas solo nos fijamos en esos elementos. Estaremos errando en el diagnóstico y, por lo tano, en la posible solución».