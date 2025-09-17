Goia defiende la estación de Atotxa «lista a fin de año» frente a las de Bilbao y Vitoria que serán realidad «algún día» El alcalde de Donostia considera que su tamaño es «adecuado» al tráfico previsto y anuncia que luchará por que «se conecte con la de autobuses»

Miguel Ángel Mata San Sebastián Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:46 Comenta Compartir

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha defendido este miércoles el modelo de estación ferroviaria que se está construyendo en San Sebastián para poder compaginar los servicios tradicionales de Renfe (Cercanías, larga y media distancia) con la futura llegada de los trenes de alta velocidad, cuya puesta en servicio en Euskadi está prevista para «antes de 2030». Será una instalación «dimensionada» a las necesidades teniendo en cuenta la cantidad de tráfico y usuarios que se proyecta, ha alegado. Ha descartado así que con la estación de tren vaya a suceder lo mismo que con la de autobuses, de la que ha admitido que «se ha quedado pequeña» apenas diez años después de su inauguración, motivo por el que el Ayuntamiento ya estudia cómo ampliarla.

Goia ha recordado que la nueva terminal ferroviaria donostiarra «estará acabada y en funcionamiento antes de fin de año», antes incluso de que entre en servicio el Tren de Alta Velocidad (TAV), en tanto que las de Bilbao y Vitoria, que serán soterradas y por tanto permitirán liberar en esas ciudades espacio en la superficie para viviendas y equipamientos públicos «estarán algún día», puesto que son proyectos en un estado aún muy embrionario y cuyas obras se prolongarán durante muchos años.

Así lo ha subrayado durante su participación en una nueva edición de 'Gipuzkoa al día', el espacio de debate organizado por El Diario Vasco en su espacio DV Gunea que en esta ocasión se ha centrado en el futuro de la capital de Gipuzkoa y los retos que afronta y que ha servido también para que Goia haya hecho un balance de sus diez años al frente del gobierno municipal.

Cuestionado por el director de EL DIARIO VASCO, David Taberna, sobre si Donostia y Gipuzkoa «juegan a pequeña» respecto a los proyectos que se plantean y ejecutan en territorios vecinos, Goia ha mostrado su convencimiento de que «no va a quedarse pequeña».

Ha defendido en este punto el trabajo de los diferentes alcaldes de San Sebastián para modificar los proyectos que se plantearon inicialmente por el Gobierno de España y poder adecuarlos a las «necesidades reales» de los ciudadanos. A este respecto ha recordado que «el planteamiento inicial era hacerla en Astigarraga y construir una variante hasta Lezo para evitar el paso de los trenes por el centro de la ciudad. Era algo que alejaba la estación de la terminal y dejaría a Donostia fuera de juego». Ha apoyado la negativa del entonces alcalde, Odón Elorza, de rechazar esta posibilidad. «Fue una postura acertada, en mi opinión».

También ha remarcado que una vez se optó por construir la nueva estación en Atotxa sobre la histórica, «Adif pretendía construirla sobre las vías, ocultando el edificio de Tabakalera. Hoy vemos, sin embargo, cómo va tomando forma una gran plaza que será una nueva entrada verde a Tabakalera».

«El TAV a Navarra, por Ezkio»

Respecto al servicio, ha censurado que la estación entrará en funcionamiento quedando «a la espera de la llegada de los trenes (de alta velocidad), que se sigue retrasando más de lo aceptable». Ahondando en las conexiones del TAV, ha vuelto a defender que la conexión de la Y vasca con Pamplona, y de ahí con el arco mediterráneo, se haga a través del ramal de Ezkio directamente hacia Navarra, en lugar de dar un rodeo por Vitoria. «Es la alternativa que mejor nos conecta y que mejor salida nos ofrece al corredor mediterráneo», ha apuntado. Incluso ha asegurado que «también es la mejor alternativa para Navarra, que será la mayor perjudicada si el enlace se hace por Vitoria». Por eso ha asegurado «no entender la posición del Partido Socialista de Navarra», que ha mostrado su preferencia por la segunda.

En este punto, y dados los innumerables retrasos que acumula el debate sobre si la unión de las líneas de alta velocidad vasca y navarra debe hacerse por Ezkio o Vitoria, Goia ha criticado al Ministerio de Transportes insinuando que «tanto retraso me empieza a hacer pensar que en realidad no hay intención de hacer nada».

Línea a Biarritz y Topo

El alcalde de Donostia ha apuntado que «previsiblemente con anterioridad a la llegada del Tren de Alta Velocidad a San Sebastián se producirá la conexión con la red ferroviaria francesa, lo que puede representar la ampliación de la escala metropolitana, abarcando al conjunto de la Eurociudad hasta Baiona». En este escenario, Goia ha expresado su aspiración de que se pueda alumbar una conexión ferroviaria con el aeropuerto de Biarritz «que nos permita incorporar esta infraestructura al activo de la ciudad».

También se ha referido al nuevo Topo que entrará en funcionamiento dentro de un año aproximadamente, cuando concluyan las obras de la pasante subterránea de Donostia y la nueva conexión, también soterrada, de Altza-Galtzaraborda. «Estamos a las puertas de lo que va a ser una gran revolución en movilidad y creo que no somos del todo conscientes de lo que la puesta en marcha de estas infraestructuras van a suponer», ha enfatizado. Ha defendido que el nuevo Topo «va a hacer que Donostia cambie de escala y pase a ser una realidad metropolitana conectada con los municipios del entorno que nos obligará también a plantear una gobernanza a ese nivel, con proyectos y servicios comunes, como por ejemplo la ampliación del servicio de alquiler de bicicletas públicas (Dbizi) a los municipios de nuestro entorno».