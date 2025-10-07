Un escenario inédito en el Ayuntamiento de Donostia

Eneko Goia es el primer alcalde electo que renuncia en el Ayuntamiento de San Sebastián, un hito que pone al consistorio ante un escenario inédito. ... Aunque la decisión estaba tomada desde hace meses, ha sido estas últimas semanas cuando la maquinaria municipal ha tenido que acelerar el ritmo para que todo esté dispuesto y atado para un traspaso de poderes ordenado y con garantías jurídicas.

Goia y su equipo trabajan desde hace tiempo con la secretaria general de Ijentea, máxima autoridad en cuestiones legales, en la búsqueda de las fórmulas más adecuadas para cumplir las exigencias del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), de modo que en ningún momento exista un vacío de poder.

En el plazo de apenas un mes, la ciudad tendrá tres alcaldes, una situación que requiere de ingeniería jurídica y de preparativos que se llevan con discreción y confidencialidad. Goia hará efectiva su renuncia tras el Pleno de Política General del día 16, momento en que la actual teniente de alcalde, Nekane Arzallus, asumirá las funciones de alcaldesa accidental, tal y como establece el ROP. A ella corresponderá, entre otras atribuciones, presidir el Pleno de investidura de Jon Insausti como nuevo regidor donostiarra, ceremonia que se celebrará con toda la pompa que caracteriza este tipo de actos institucionales, entrega de makila incluida.

La inauguración del superordenador cuántico de IBM será el último acto público del todavía alcalde antes de entregar su acta

Todavía se desconoce la fecha exacta de esa sesión, que en cualquier caso debe realizarse dentro del plazo de diez días hábiles desde la renuncia, es decir, antes del 30. Ese día está programado el Pleno ordinario de octubre, pero el PNV quiere darle a la investidura la relevancia que merece la ocasión, por lo que propondrá llevarla a cabo el 28 o 29 en una sesión extraordinaria. Sea como fuere, la decisión final corresponderá a la Junta de Portavoces del Ayuntamiento, en la que el gobierno municipal cuenta con mayoría por el voto de calidad del alcalde.

El relevo en la Alcaldía provocará asimismo un efecto dominó en las sociedades municipales y entidades en los que participa el consistorio. Goia, en su condición de alcalde, ostenta la presidencia de los consejos de administración que los encabezan, cargo que heredará Insausti cuando tome posesión. El traspaso afectará a entes como la Sociedad de Fomento, Sociedad Balneario (La Perla), Donostia Kirola, Donostia Kultura, Dbus, Polloe, Etxegintza, Fundación Zorroaga, Zinemaldia, Kursaal –en alternancia con la Diputación–, San Sebastián Turismo, Escuela de Música y Danza o Mercado de San Martín.

Viaje a Biarritz

El regidor saliente afronta una apretada agenda estas dos próximas semanas hasta que se formalice el cambio en la Alcaldía. Goia tiene hoy mismo consejo de administración de La Perla, donde se tratará la aprobación del presupuesto para 2026. No comparecerá ante los medios como viene haciendo cada martes desde 2015 porque en la Junta de Gobierno Local no hay temas de enjundia y, sobre todo, porque el pasado jueves ya ofreció todas las explicaciones sobre su salida. El próximo martes, eso sí, convocará un desayuno informativo con periodistas a modo de despedida. A lo largo de esta semana atenderá una decena de entrevistas, tiene citas en Gastronomika, Adegi y Ekinn y un par de recepciones, además de reuniones de trabajo, con el Departamento de Relaciones Públicas y con su grupo político. El jueves es previsible que se desplace hasta Biarritz, a petición de su homóloga Maider Aristeguy, en su último viaje oficial.

La presidencia de los consejos de administración de las entidades y sociedades participadas también cambia de manos

El día 14 encabezará la delegación municipal en la inauguración del superordenador cuántico de IBM en el nuevo edificio Ikerbasque de Ibaeta, su último acto público fuera de la casa consistorial. Y dedicará el día 15 a rematar su discurso para el Pleno de Política General, en el que hará balance de sus diez años de mandato. El día 20, ya liberado de sus responsabilidades como alcalde, asistirá como invitado al acto institucional de apertura del GOe, donde la representación oficial estará liderada por Nekane Arzallus.