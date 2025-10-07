Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eneko Goia y Jon Insausti, durante la presentación del segundo como nuevo alcalde de Donostia, el pasado viernes en la plaza Zuloaga. LOBO ALTUNA

Un escenario inédito en el Ayuntamiento de Donostia

Eneko Goia y Jon Insausti ultiman los detalles del traspaso de poderes mientras la maquinaria municipal se prepara para asistir a tres alcaldes en un mes

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

Eneko Goia es el primer alcalde electo que renuncia en el Ayuntamiento de San Sebastián, un hito que pone al consistorio ante un escenario inédito. ... Aunque la decisión estaba tomada desde hace meses, ha sido estas últimas semanas cuando la maquinaria municipal ha tenido que acelerar el ritmo para que todo esté dispuesto y atado para un traspaso de poderes ordenado y con garantías jurídicas.

