Un escenario inédito en el Ayuntamiento de Donostia
Eneko Goia y Jon Insausti ultiman los detalles del traspaso de poderes mientras la maquinaria municipal se prepara para asistir a tres alcaldes en un mes
San Sebastián
Martes, 7 de octubre 2025, 02:00
Eneko Goia es el primer alcalde electo que renuncia en el Ayuntamiento de San Sebastián, un hito que pone al consistorio ante un escenario inédito. ... Aunque la decisión estaba tomada desde hace meses, ha sido estas últimas semanas cuando la maquinaria municipal ha tenido que acelerar el ritmo para que todo esté dispuesto y atado para un traspaso de poderes ordenado y con garantías jurídicas.
Goia y su equipo trabajan desde hace tiempo con la secretaria general de Ijentea, máxima autoridad en cuestiones legales, en la búsqueda de las fórmulas más adecuadas para cumplir las exigencias del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), de modo que en ningún momento exista un vacío de poder.
En el plazo de apenas un mes, la ciudad tendrá tres alcaldes, una situación que requiere de ingeniería jurídica y de preparativos que se llevan con discreción y confidencialidad. Goia hará efectiva su renuncia tras el Pleno de Política General del día 16, momento en que la actual teniente de alcalde, Nekane Arzallus, asumirá las funciones de alcaldesa accidental, tal y como establece el ROP. A ella corresponderá, entre otras atribuciones, presidir el Pleno de investidura de Jon Insausti como nuevo regidor donostiarra, ceremonia que se celebrará con toda la pompa que caracteriza este tipo de actos institucionales, entrega de makila incluida.
La inauguración del superordenador cuántico de IBM será el último acto público del todavía alcalde antes de entregar su acta
Todavía se desconoce la fecha exacta de esa sesión, que en cualquier caso debe realizarse dentro del plazo de diez días hábiles desde la renuncia, es decir, antes del 30. Ese día está programado el Pleno ordinario de octubre, pero el PNV quiere darle a la investidura la relevancia que merece la ocasión, por lo que propondrá llevarla a cabo el 28 o 29 en una sesión extraordinaria. Sea como fuere, la decisión final corresponderá a la Junta de Portavoces del Ayuntamiento, en la que el gobierno municipal cuenta con mayoría por el voto de calidad del alcalde.
El relevo en la Alcaldía provocará asimismo un efecto dominó en las sociedades municipales y entidades en los que participa el consistorio. Goia, en su condición de alcalde, ostenta la presidencia de los consejos de administración que los encabezan, cargo que heredará Insausti cuando tome posesión. El traspaso afectará a entes como la Sociedad de Fomento, Sociedad Balneario (La Perla), Donostia Kirola, Donostia Kultura, Dbus, Polloe, Etxegintza, Fundación Zorroaga, Zinemaldia, Kursaal –en alternancia con la Diputación–, San Sebastián Turismo, Escuela de Música y Danza o Mercado de San Martín.
Viaje a Biarritz
El regidor saliente afronta una apretada agenda estas dos próximas semanas hasta que se formalice el cambio en la Alcaldía. Goia tiene hoy mismo consejo de administración de La Perla, donde se tratará la aprobación del presupuesto para 2026. No comparecerá ante los medios como viene haciendo cada martes desde 2015 porque en la Junta de Gobierno Local no hay temas de enjundia y, sobre todo, porque el pasado jueves ya ofreció todas las explicaciones sobre su salida. El próximo martes, eso sí, convocará un desayuno informativo con periodistas a modo de despedida. A lo largo de esta semana atenderá una decena de entrevistas, tiene citas en Gastronomika, Adegi y Ekinn y un par de recepciones, además de reuniones de trabajo, con el Departamento de Relaciones Públicas y con su grupo político. El jueves es previsible que se desplace hasta Biarritz, a petición de su homóloga Maider Aristeguy, en su último viaje oficial.
La presidencia de los consejos de administración de las entidades y sociedades participadas también cambia de manos
El día 14 encabezará la delegación municipal en la inauguración del superordenador cuántico de IBM en el nuevo edificio Ikerbasque de Ibaeta, su último acto público fuera de la casa consistorial. Y dedicará el día 15 a rematar su discurso para el Pleno de Política General, en el que hará balance de sus diez años de mandato. El día 20, ya liberado de sus responsabilidades como alcalde, asistirá como invitado al acto institucional de apertura del GOe, donde la representación oficial estará liderada por Nekane Arzallus.
La remodelación del gobierno, tras la investidura
La elección de Jon Insausti como nuevo alcalde en sustitución de Eneko Goia obligará a remodelar el gobierno municipal. El futuro regidor lleva en la actualidad las delegaciones de Cultura, Turismo y Euskera, que cambiarán de manos una vez que se produzca la investidura.
Por respeto a Goia, hasta después del Pleno de Política General del día 16 no se tomará la decisión sobre los nuevos responsables de estas carteras, dos de ellas de mucho peso: Cultura, por el enorme presupuesto que maneja, y Turismo, por el impacto que sus decisiones tienen en el día a día de los donostiarras.
Medir los tiempos es fundamental en este escenario de relevo en la Alcaldía a mitad de legislatura y, por eso, el anuncio de los cambios a introducir en el ejecutivo local se retrasará hasta que Insausti asuma el mando. Él mismo ha compartido con sus compañeros su deseo de no hablar de posibles altas y bajas hasta que reciba la makila a finales de mes.
Lo único seguro hasta la fecha es que Idoia Gracia, técnica de la Sociedad de Fomento con más de veinte años de experiencia en el organigrama municipal y número diez de la plancha electoral del PNV en las elecciones de 2023, entrará como concejala.
Al margen de los ajustes necesarios para cubrir todas las delegaciones, el objetivo principal de los cambios en el gobierno que liderará Insausti es armar un grupo fuerte que arrope al nuevo alcalde en los diecinueve meses de que dispondrá para darse a conocer a la ciudadanía y demostrar que es un buen candidato para los comicios de 2027.
