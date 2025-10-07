Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Izagirre (EH Bildu), Oyarbide (PSE), y Goia e Insausti (PNV), en la concentración de ayer contra un ataque sexista en Donostia. Gorka Estrada

El PSE reforzará su perfil en el pacto con el PNV tras la renuncia de Goia a la alcaldía

Los socialistas creen que el PNV ha cambiado las reglas de juego y diseñarán una estrategia con más peso político para recuperar la Alcaldía de San Sebastián

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Martes, 7 de octubre 2025, 00:02

Comenta

La llegada del concejal Jon Insausti, del PNV, a la Alcaldía de San Sebastián en sustitución de Eneko Goia este mismo mes ha abierto una ... reflexión en el seno del PSE-EE sobre el perfil político de su papel en el Ayuntamiento donostiarra en los próximos dos años. Los socialistas no se cuestionan la continuidad de la coalición con los jeltzales, que creen que funciona razonablemente bien y que aporta un factor de estabilidad en el escenario político vasco. Tampoco se plantean un replanteamiento de su acuerdo municipal de gobierno, que consideran que tiene una orientación social progresista. Pero entienden que ha llegado el momento de modular la estrategia municipal en una coyuntura que, tras el relevo en la Alcaldía y el cambio de reglas del juego que supone, introduce novedades, con una gestión municipal que encierra flancos de desgaste y contestación en los últimos años.

Te puede interesar

