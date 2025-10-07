El PSE reforzará su perfil en el pacto con el PNV tras la renuncia de Goia a la alcaldía

La llegada del concejal Jon Insausti, del PNV, a la Alcaldía de San Sebastián en sustitución de Eneko Goia este mismo mes ha abierto una ... reflexión en el seno del PSE-EE sobre el perfil político de su papel en el Ayuntamiento donostiarra en los próximos dos años. Los socialistas no se cuestionan la continuidad de la coalición con los jeltzales, que creen que funciona razonablemente bien y que aporta un factor de estabilidad en el escenario político vasco. Tampoco se plantean un replanteamiento de su acuerdo municipal de gobierno, que consideran que tiene una orientación social progresista. Pero entienden que ha llegado el momento de modular la estrategia municipal en una coyuntura que, tras el relevo en la Alcaldía y el cambio de reglas del juego que supone, introduce novedades, con una gestión municipal que encierra flancos de desgaste y contestación en los últimos años.

Los socialistas introducen esta variable táctica que busca una mayor eficacia y proyección de su labor en el Ejecutivo municipal de la capital guipuzcoana. No hay rupturas pero sí puede haber matices nuevos en los próximos tiempos en función de que la elección del alcalde inicia un nuevo ciclo y no despeja algunas poderosas incógnitas.

Para el PSE, el recambio de Goia después del Pleno municipal el próximo día 16, reactiva las expectativas del socialismo donostiarra de recuperar la Alcaldía que desempeñó Odón Elorza entre 1991 y 2011. El mandato de Elorza durante dos décadas es el más longevo de un alcalde en la historia de San Sebastián. En las últimas municipales, la lista socialista encabezada por Marisol Garmendia, actual delegada del Gobierno en el País Vasco, se quedó a 121 votos de lograr el sexto concejal, que hubiera aumentado un edil respecto a los resultados en 2015. Lo ganó finalmente el PNV, que mantenía así nueve concejales, uno menos que en los anteriores comicios locales.

El PSE de San Sebastián necesita construir un discurso que haga compatible el ejercicio de responsabilidad en el seno del Gobierno municipal con un rol más autónomo y diferenciado que permita visibilizar mejor su protagonismo en la gestión. Y que le permita librar una batalla municipal que se antoja muy reñida y abierta. En las últimas elecciones municipales, el PNVobtuvo nueve ediles, EH Bildu, ocho; el PSE, cinco; el PP, tres; y Podemos-IU, dos. En principio, el PSE considera que hasta las elecciones municipales de mayo de 2027 hay margen de maniobra para perfilar una estrategia eficaz que aspire a recuperar la alcaldía y captar determinada sociología transversal en clave de ciudad, que en su momento fue determinante para cimentar las victorias electorales de Elorza. En principio, la candidata más previsible sería la actual portavoz municipal, Ane Oyarbide, segunda teniente de alcalde y delegada de Desarrollo Económico y Empleo. Oyarbide simboliza el relevo generacional en una coyuntura en la que este valor de recambio también ha precipitado el movimiento de Goia.

Los socialistas donostiarras no se replantean su actual acuerdo de gobierno de coalición con el PNV

No obstante, hay que tener en cuenta que el PSE necesitaría convocar primero unas elecciones primarias para decantar su candidatura. En las quinielas también figuran otros nombres como los de los consejeros socialistas de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, y el de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso. Estos dos últimos fueron en su día concejales en el gobierno municipal de Elorza.

Pugna de ciudad

El secretario general del PSE, Eneko Andueza, se muestra convencido de que los socialistas van a ganar las próximas elecciones en San Sebastián. En este sentido, Andueza sitúa la renuncia del alcalde de San Sebastián en un contexto en el que Goia «cierra una etapa que estaba agotada porque su proyecto personal no da más de sí».

Tras la derrota de Elorza en mayo de 2011, en las siguientes elecciones municipales de 2015, el candidato del PSE fue Ernesto Gasco, que obtuvo siete ediles. En 2019, los socialistas retrocedieron a cinco ediles. En todo caso, en la última década ha operado en la ciudad la alianza de gobierno PNV-PSE, que en la actual Corporación dispone de la mayoría absoluta.

En esta contienda de San Sebastián será clave la cifra de participación en las urnas. En las últimas municipales, el PNV obtuvo unos diez mil votos menos que en 2019, pero solo perdió un edil. A su vez, EH Bildu se quedó a unos mil sufragios del PNV mientras que los socialistas, en tercer lugar, obtuvieron 8.000 papeletas menos que los jeltzales. En la pugna por el color de la futura alcaldía será determinante qué ocurre con los 7.074 votos de Podemos-IU —que le dieron dos escaños en el Ayuntamiento– y los 10.581 del PP, que le permitieron mantener los tres.