Se cancela por mal tiempo la recogida de colillas prevista para este viernes en La Concha

La recogida de colillas en la playa de La Concha que estaba prevista para este viernes se cancela debido a la previsión de mal tiempo. ... El Ayuntamiento de Donostia ha comunicado que se buscará una fecha alternativa.

Euskalmet prevé chubasco débiles este viernes entre las 11.00 y las 14.00 horas. Los más intensas se notarán a las 12.00: la agencia vasca estima que podrían caer 1,7 litros de agua por metro cuadrado, por lo que se ha decidicio posponer la actividad.

La acción ciudadana organizada por el Ayuntamiento de Donostia se encuentra dentro de la campaña de concienciación medioambiental ItsaSOS. Se realiza junto a Surfrider Europe, entidad especializada en la protección del litoral.

Las colillas son el residuo más abundante en las playas donostiarras. Según un estudio realizado por el Ayuntamiento junto a Azti, las colillas suponen un 38% de los residuos en La Concha y hasta un 50% en Ondarreta. Otros municipios guipuzcoanos han implementado soluciones más drásticas: en Zarautz, aquellos que enciendan un cigarrillo en la playa se verán multados a partir de finales de septiembre.