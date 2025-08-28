Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Colillas en la arena A. G.

Se cancela por mal tiempo la recogida de colillas prevista para este viernes en La Concha

El Ayuntamiento de Donostia buscará una fecha alternativa para la acción ciudadana

Malena Cortizo

Jueves, 28 de agosto 2025, 16:43

La recogida de colillas en la playa de La Concha que estaba prevista para este viernes se cancela debido a la previsión de mal tiempo. ... El Ayuntamiento de Donostia ha comunicado que se buscará una fecha alternativa.

