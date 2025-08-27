Zarautz empezará a multar por fumar en la playa a finales de septiembre

Las multas por fumar en la playa de Zarautz están un paso más cerca de hacerse realidad. El municipio guipuzcoano se convierte así en la ... primera localidad vasca en transformar en ley lo que hasta ahora era solo una recomendación. Tras haber concluido el periodo de alegaciones, la norma ha recibido un total de cinco reclamaciones –dos de ellas hacen referencia a la prohibición de fumar–; aun así, el Ayuntamiento de Zarautz señala que la ordenanza sigue adelante y prevé su aprobación «a finales de septiembre».

Todavía con varias semanas de verano y de temporada de playa por disfrutar, los guipuzcoanos que se acerquen a darse un chapuzón al arenal zarauztarra deberán hacerlo con un nuevo nivel de conciencia, pues esta norma, aprobada por unanimidad el pasado mes de julio, podrá empezar a dejarse notar en los bolsillos en tan solo un mes. Las multas serán de hasta 500 euros, en los casos leves, y de hasta 3.000, por las infracciones más graves. La ordenanza contempla 45 situaciones que podrían ser sancionadas. Quizás la más controvertida es la que veta el humo de los cigarros. En este sentido, el artículo 11, que hace referencia al tabaco, ha recibido dos alegaciones por parte de particulares –una de estas se dirige de manera general a la ordenanza e incluye el artículo 11–, de las cinco presentadas en total.

La tercera alegación presentada hace referencia a los perros guía en la playa. La norma establece que los canes deberán ir sujetos por correa y que podrán estar en la playa desde el final de la temporada de playa hasta Semana Santa, a cualquier hora. Eso sí, los fines de semana, entre Semana Santa y el inicio de la temporada, los perros solo podrán estar en la playa de 21.00 a 9.00 horas. «Ello, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 17/1997, perros guía», añade el escrito. Otra alegación solicita la posibilidad de montar a caballo en la playa de Zarautz, pues la ordenanza considera una infracción leve «la práctica de actividades ecuestres, en cualquiera de sus modalidades».

Hasta 3.000 euros

La última enmienda recogida hace referencia a cavar agujeros en el arenal. Estas alegaciones, confirman desde el Ayuntamiento de Zarautz, «serán respondidas, pero no afectan a la aprobación de la ordenanza», que se llevará a pleno a finales de septiembre para su aprobación.

Esta ordenanza contempla 32 situaciones que serán consideradas infracciones leves. Además de fumar, en esta categoría entra el colocar tiendas de campaña o pernoctar en la arena; cocinar alimentos que exijan para su preparación la utilización de fuego (hornillos, camping gas...); o alterar o matar a los animales vivos que se encuentran en las rocas de la orilla del mar, entre otros. Practicar aquellas actividades deportivas que precisen vehículos a motor (coches, motos, quads...); así como cualquier deporte, incluido el fútbol, la pelota o la pala, en el caso de que haya marea alta, también serán motivo de sanción. En las categorías de grave y muy grave se recogen, sobre todo, la acumulación de infracciones; la suma de estas podría suponer una multa de hasta 3.00 euros.

Se trata de una realidad que está cada vez más cerca y llegará, en un principio, a finales de septiembre por primera vez a los arenales vascos.