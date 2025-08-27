Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una mujer fuma un cigarrillo en la playa de Zarautz. Iñigo Royo

Zarautz empezará a multar por fumar en la playa a finales de septiembre

El Ayuntamiento sostiene que a pesar de las cinco alegaciones recibidas por parte de asociaciones y particulares, la ordenanza se aprobará en un mes

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:03

Las multas por fumar en la playa de Zarautz están un paso más cerca de hacerse realidad. El municipio guipuzcoano se convierte así en la ... primera localidad vasca en transformar en ley lo que hasta ahora era solo una recomendación. Tras haber concluido el periodo de alegaciones, la norma ha recibido un total de cinco reclamaciones –dos de ellas hacen referencia a la prohibición de fumar–; aun así, el Ayuntamiento de Zarautz señala que la ordenanza sigue adelante y prevé su aprobación «a finales de septiembre».

