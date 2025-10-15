El Black Friday le gana la partida a la Navidad en San Sebastián Donostia retrasará el encendido de las luces de Navidad una hora estre próximo 28 de noviembre

J.M. Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:46

Cuando quedan poco más de cincuenta días para la llegada de las luces navideñas a San Sebastián, el consistorio donostiarra desgrana nuevos detalles del encendido del alumbrado de Navidad que un año más llenará de luz la capital guipuzcoana durante las fiestas y sus semanas previas.

Una tradición cuyo acto de encendido tendrá lugar el próximo 28 de noviembre y que este curso volverá a contar con un espectáculo de drones sobre la bahía, esta vez de mayor envergadura como ya adelantó este periódico, y que tendrá su arranque una hora más tarde de lo habitual con motivo del Black Friday.

Así, será a las 19.30 del 28 de noviembre cuando el encendido navideño ilumine San Sebastián en todo su esplendor, en una decisión que responde a la preocupación de los comerciantes por la coincidencia de estos actos con el Black Friday, iniciativa que inaugura la temporada de compras navideñas el último viernes del mes de noviembre con grandes descuentos y rebajas y a la que año tras año se adhieren más negocios.

«Hemos querido encontrar un equilibrio. Por un lado atendiendo las demandas de los comerciantes, para que puedan tener más margen de venta durante el Black Friday, y que se puedan beneficiar de todas esas personas que vienen a la ciudad ese día para ver el encendido, que además son muchas. Pero también tenemos que ser sensibles con las familias y todas las personas que se acercan a San Sebastián, tanto de la capital como de la provincia y otros lugares, y entre los que hay muchos niños y niñas, ofreciendo un horario adecuado que no se retrase en exceso», ha explicado al respecto la concejala del PSE, Ane Oyarbide.

Tras el éxito del año pasado, este 2025 el espectáculo de drones con motivo de inauguración de la campaña de Navidad será todavía más ambicioso, con hasta 500 drones sobrevolando el cielo de San Sebastián sobre el entorno del Ayuntamiento y la bahía de La Concha, frente a los trescientos de 2024.