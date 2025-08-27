Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los drones reprodujeron en el cielo la noria de Alderdi Eder en el inicio de la campaña de Navidad del año pasado. Iñigo Royo
San Sebastián

Un espectáculo con 500 drones y fuegos artificiales dará la bienvenida a la Navidad

La campaña navideña dará inicio el viernes 28 de noviembre con una actuación musical, el show visual sobre la bahía y el encendido de luces

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:09

Puede resultar chocante hablar de las navidades en pleno mes de agosto pero no lo es en absoluto, al menos en el Ayuntamiento. La sociedad ... pública municipal Fomento de San Sebastián acaba de publicar el pliego de licitación para la contratación de los servicios de diseño y producción de un espectáculo artístico y audiovisual con drones para la inauguración de la campaña de Navidad de la ciudad, que tendrá lugar el viernes 28 de noviembre. El consistorio, por lo tanto, tiene unas pocas semanas para dar con la empresa que dé continuidad al rotundo éxito que supuso el pasado año esta iniciativa. Para ello, contará con un presupuesto de 99.500 euros, IVA no incluido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

