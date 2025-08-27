Un espectáculo con 500 drones y fuegos artificiales dará la bienvenida a la Navidad

Puede resultar chocante hablar de las navidades en pleno mes de agosto pero no lo es en absoluto, al menos en el Ayuntamiento. La sociedad ... pública municipal Fomento de San Sebastián acaba de publicar el pliego de licitación para la contratación de los servicios de diseño y producción de un espectáculo artístico y audiovisual con drones para la inauguración de la campaña de Navidad de la ciudad, que tendrá lugar el viernes 28 de noviembre. El consistorio, por lo tanto, tiene unas pocas semanas para dar con la empresa que dé continuidad al rotundo éxito que supuso el pasado año esta iniciativa. Para ello, contará con un presupuesto de 99.500 euros, IVA no incluido.

El espectáculo artístico y visual objeto del contrato público abierto formará parte del acto de inauguración de la campaña de Navidad, un evento que se ha consagrado como una cita referente para la ciudadanía y personas que nos visitan. El show que protagonizarán los drones comenzará aproximadamente a las 18.45 horas, minutos después de la actuación musical que se desarrollará en Alderdi Eder y que aún no está cerrada. Tras el espectáculo de los drones, se procederá al pulsado del botón de encendido de las luces de Navidad repartidas por las calles de la ciudad.

Novedad El medio millar de drones, 200 más que en 2024, tendrán cargas pirotécnicas para enriquecer el evento

El guion se repite respecto al pasado año pero el espectáculo de los drones va a ser más ambicioso. Si en 2024 fueron 300 drones los que dibujaron en el cielo diversas figuras relacionadas con la idiosincrasia donostiarra e hicieron las delicias del gran número de personas congregadas en el paseo de La Concha, este año serán, al menos, 500. Todos ellos llevarán además en su fuselaje pirotecnia, fuegos artificiales, que realzarán aún más la espectacularidad de sus diseños, generando efectos deslumbrantes.

La empresa que resulte adjudicataria del contrato deberá diseñar y producir un espectáculo artístico y visual con una duración de entre 12 y 25 minutos, con el uso imprescindible de drones, y que se ejecute en el entorno del Ayuntamiento, (terraza y jardines de Alderdi Eder) y la bahía de La Concha. Las bases del proceso público abierto por Fomento dejan claro que Donostia busca un show que se desarrolle «bajo la base de la espectacularidad, el dinamismo, los efectos especiales y la visibilidad para el público que asista ese día a la jornada de inauguración de la campaña navideña», indica Ane Oyarbide, concejala de Economía y Empleo Local.

Show «exclusivo»

Otras de las consideraciones que deberán tener en cuenta las empresas que opten al servicio, es que tendrán que presentar «un espectáculo exclusivo para San Sebastián», deja claro la portavoz municipal del PSE en el consistorio, no pudiendo replicarse en otras ciudades en la misma forma y contenido.

«El espectáculo de 2024 fue un gran éxito. Este año queremos un show que dé un paso más en calidad» Ane Oyarbide Portavoz del PSE en el Ayuntamiento de Donostia

Esto significa que deberán presentar un show en el que los drones creen experiencias visuales que aludan a la ciudad, acorde al evento de la campaña de Navidad de Donostia. Además, deberán crear coreografías sincronizadas, creando formas y animaciones en el aire, en un espectáculo que deberá garantizar una visibilidad de 1 kilómetro de distancia y con figuras de 360 grados (al menos el 60% de ellas) para que sean perfectamente perceptibles desde el entorno de La Concha. Los drones, asimismo, deberán estar equipados con luces LED programables, que cambiarán de color y brillo, generando efectos deslumbrantes. El espectáculo, por supuesto, contará con su propia banda sonora.

Sobre la apuesta de la Sociedad de Fomento por este tipo de espectáculos, Oyarbide señala que «el pasado año fue un rotundo éxito, tanto por la masiva asistencia de público como por la excelente valoración recibida». Por ello, este año quieren «volver a sorprender, ofreciendo un show que dé un paso más en calidad y creatividad». Desde la concejalía de Economía y Empleo Local, a través de Fomento de San Sebastián, la edil socialista deja claro que van a seguir apostando «por una programación navideña pensada para toda la familia, que combine espectáculo e innovación, y que tenga como ejes fundamentales la cultura y la solidaridad. Todo ello, sin olvidar su papel como motor económico, con un importante impulso para el pequeño comercio y la hostelería de nuestra ciudad».