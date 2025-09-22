La marea rosa brinda un recibimiento de bandera a las bateleras Las remeras sanjuandarras festejaron su regreso a la élite del remo con decenas de seguidores en la plaza de Donibane

La plaza de Santiago se tiñó de rosa para el recibimiento a las bateleras

Elena Viñas Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:30

La marea rosa inundó a últimas horas de la tarde de ayer el casco antiguo de Donibane dispuesta a festejar el ascenso de las bateleras a la Liga Euskotren.

Las reinas de la bahía de Pasaia regresan a la élite del remo, contagiando su felicidad a los incontables aficionados que, pese a las fuertes precipitaciones, se sumaron al recibimiento. «Hoy es un día de celebración en el pueblo. El buen tiempo lo llevamos dentro», aseguraban.

Juntos desfilaron desde el bar Icíar hasta la plaza Santiago, atravesando parte de la calle empedrada acompañados de los músicos locales. Las de Anartz Gereño salieron a la balconada de la antigua casa consistorial entre gritos de «¡Aúpa neres!» y «Gora San Juan». Las canciones que hablan de gestas antiguas volvieron a escucharse con fuerza a orillas del mar. Entre ellas, aquella que dice que «a los remeros de San Juan nadie les puede vencer»