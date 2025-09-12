Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iker Cortés, entrenador de Hondarribia A. E. F. de la Hera
Remo

Iker Cortés no continuará en Hondarribia la próxima temporada

El club prescinde de sus servicios después de ocho años en la entidad y tras el descenso de la trainera a la Liga ETE

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:56

Iker Cortés no seguirá siendo el entrenador de la trainera femenina de Hondarribia Arraun Elkartea la próxima temporada, en la que remará en la Liga ... ETE tras descender este verano de la Liga Euskotren. Así lo ha comunicado el propio técnico a través de las redes sociales mediante una carta de despedida en la que deja claro que tras ocho años al frente «esta vez no ha sido mi decisión poner fin a esta etapa, sino la del club».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre los bulos de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  2. 2 La actriz que trabajó con George Clooney y que anuncia su embarazo desde San Sebastián
  3. 3 Una comunidad de vecinos de San Sebastián pide una solución urgente a los excrementos de palomas: «Llevamos así 25 años»
  4. 4 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  5. 5 Así es la villa más lujosa y cara de la costa de Gipuzkoa, con piscina infinita y vistas incomparables
  6. 6

    Las familias vascas podrán disfrutar en 2026 de hasta 20 semanas de permiso retribuido por hijo
  7. 7 Scientia reclama 17 millones a Educación por el cierre de sus colegios en San Sebastián y Bilbao
  8. 8

    Euskadi estudia formar a los migrantes «en origen» para que lleguen «cualificados» al mercado laboral vasco
  9. 9 Laporte y Athletic de Bilbao anuncian el regreso del central francés con ritmos donostiarras y en euskera
  10. 10

    Díaz contraataca en tiempo récord al iniciar los trámites para endurecer el registro de jornada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Iker Cortés no continuará en Hondarribia la próxima temporada

Iker Cortés no continuará en Hondarribia la próxima temporada