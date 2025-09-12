Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Despedida de Iker Cortés tras ocho años al frente de la trainera femenina

I. A.

HONDARRIBIA.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:48

Iker Cortés se ha dirigido a la familia arraunlari de Hondarribia y asegura que «hoy me toca escribir unas líneas que nunca son fáciles. Ha llegado el momento de cerrar una etapa muy especial en mi vida y despedirme del club al que he entregado mi esfuerzo, mis ilusiones y una parte muy grande de mi corazón durante estos ocho años».

Señala que «han sido años intensos, llenos de trabajo, sacrificio y también de alegrías que nunca olvidaré. Hemos compartido entrenamientos duros, victorias que nos hicieron vibrar, derrotas que nos hicieron más fuertes y, sobre todo, una unión que trasciende lo deportivo».

Cortés ha querido «agradecer a cada remera, al cuerpo técnico, a la directiva y a la afición. Gracias por confiar, por empujar siempre hacia adelante y por demostrarme que este deporte es mucho más que competir: es una forma de vida, una familia».

Aclara que «esta vez no ha sido mi decisión poner fin a esta etapa, sino la del club. La acepto con respeto, me voy con la tranquilidad de haber dado lo mejor de mí y con el orgullo de haber formado parte de esta historia. Estoy seguro de que este equipo seguirá creciendo y cosechando éxitos».

Mañana «tendré el honor y la emoción de vivir mi última regata como entrenador en Hondarribia. Será un día muy especial para mí, en el que solo quiero disfrutar, dar lo máximo y despedirme desde dentro de lo que siempre he sentido como mi casa. Aunque me despida del club, jamás me despediré de los recuerdos, de la amistad y del cariño que me llevo de cada una de vosotras. Eskerrik asko bihotzez»

