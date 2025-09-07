Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Orio y Zierbena exprimiéndose en los últimos metros. Sara Santos
Regata masculina

Una sanción da el triunfo a Zierberna y pone a Orio contra las cuerdas

La 'San Nikolas' gana la regata, pero una penalización de tres segundos le deja a 10 centésimas de los galipos, con los que se jugarán la victoria el próximo domingo

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Domingo, 7 de septiembre 2025, 13:00

Una sanción de tres segundos a Orio va a hacer que Zierbena llegue al segundo domingo de la Bandera de La Concha con 10 ... centésimas de ventaja sobre los de Iker Zabala, que rozaron el récord de Urdaibai de 2017 tras una primera tanda espectacular y que conocieron su penalización tras la regata. Bermeo y Donostiarra completarán la tanda de honor de una competición que es cosa de dos.

