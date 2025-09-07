Una sanción da el triunfo a Zierberna y pone a Orio contra las cuerdas

Una sanción de tres segundos a Orio va a hacer que Zierbena llegue al segundo domingo de la Bandera de La Concha con 10 ... centésimas de ventaja sobre los de Iker Zabala, que rozaron el récord de Urdaibai de 2017 tras una primera tanda espectacular y que conocieron su penalización tras la regata. Bermeo y Donostiarra completarán la tanda de honor de una competición que es cosa de dos.

El cambio en las condiciones entre la primera y la segunda tanda en la regata femenina puso las orejas tiesas a las tripulaciones y los técnicos de la competición masculina. Y no por inesperado porque todos estaban sobreaviso.

Nada más arrancar la primera tanda Orio ya picaba un segundo a sus rivales. En minuto y medio de regata la renta ya era de dos sobre Zierbena y tres sobre Urdaibai y Getaria, que protegía su calle ante el intento de los galipos de irse a babor.

CLASIFICACIÓN 1. Zierbrena 18:59.26

2. Orio 18:59.36

3. Urdaibai 19:5.44

4. Donostiarra 19:15.06

5. Getaria 19:20.12

6.Hondarribia 19:21.86

7. San Juan 19:34.72

8. Lekittarra 19:42.86

Superada la isla, y con el viento sur soplando por encima de los 20 kilómetros hora, Zierbena comenzó a echarse encima de la 'San Nikolas'. Getaria, metida en la calle 1, se mantenía a tres y Urdaibai ya se dejaba cinco.

A poco más de 500 metros de la ciaboga, Zierbrena se situó como proa de regata y Urdaibai superó a Getaria. Los de Dani Pérez ciabogaron primeros, con Urdaibai a centésimas, Getaria a seis y Rudabai a ocho tras una mala maniobra.

En popare, la pugna entre Zierbena y Orio fue brutal. Los vizcaínos llegaron a picarle dos segundos a los de Gorka Aranberri, que acercándose a Igeldo redujeron la desventaja para situarse nuevamente como proa de regata. Urdaibai, a seis segundos, seguía con vida pero Getaria ya se dejaba 12.

Orio cedía dos segundos poco después de la ciaboga, pero superada la isla tenía tres de ventaja

Superada la isla, la renta oriotarra era de tres segundos sobre un bote galipo al que la regata se le hizo larga. Con Aranberri y Lazcano exprimiendo a los suyos, los metros finales fueron espectaculares, con Orio logrando la victoria con un tiempo de 18:56-36 por delante de Zierbena, a 2.90 segundos, 9.18 sobre Urdaibai y 23.86 sobre Getaria.

Sanción a Orio

Sin embargo, el espectacular crono de la 'San Nikolas', que había rozado el récord de 18:53.52 de Urdaibai de 2017, quedó empañado por la sanción de tres segundos que se le impuso a Orio por tener dos zódiacs de apoyo a la embarcación masculina en la calle 0 durante la disputa de la regata femenina. Como por cada zódiac es una advertencia, al tener dos se le impone una sanción de tres segundos que deja a los aguiluchos a 10 centésimas del crono de Zierbena.

Cambio de condiciones

La segunda tanda comenzó con Hondarribia enseñando la proa, con Donostiarra cerca y San Juan y Lekittarra cediendo terreno. No obstante, los tiempos eran claramente inferiores a los de la primera tanda ya que el viento apenas superaba los 10 kilómetros por hora y la mareas vivas hacían de las suyas. Como en la regata femenina, las condiciones eran diferentes

Donostiarra logró ponerse en cabeza a 500 metros de la ciaboga, girando con tres segundos sobre la 'Ama Guadalupekoa', 12 sobre San Juan y 16 sobre Lekittarra. El crono de Zierbena en la primera tanda era ¡27 segundos mejor!

En popare, Donostiarra dejó definitivamente atrás a Hondarribia y comenzó a recortar su desventaja sobre los botes de la primera tanda. COnsiguió meterse en la tanda de honor en detrimento de Getaria, pero el sueño de la Bandera de La Concha tendrá que seguir esperando.