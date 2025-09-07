Críticas a la organización: «Estamos viviendo la inquisición en la Bandera de la Concha»

Álvaro Guerra San Sebastián Domingo, 7 de septiembre 2025, 13:46 | Actualizado 14:23h. Comenta Compartir

La clasificación masculina de la Bandera de la Concha estuvo marcada no solo por lo deportivo, sino también por la tensión creciente desde fuera del agua. La sanción impuesta a Orio encendió las alarmas y provocaron unas declaraciones muy duras de entrenadores como Joseba Fernández (San Juan) e Iker Zabala (Orio), que no dudaron en hablar de trato injusto y de una vigilancia «desmedida» sobre las embarcaciones.

El preparador de San Juan fue uno de los más tajantes al describir la situación, al hablar incluso de «la inquisición» en la primera de las dos jornadas de La Concha: «Estamos viviendo la inquisición en la Bandera de La Concha, con tanta sanción a los clubes participantes. No podemos salir de la rampa, no podemos movernos... ¿Qué buscan los jueces y Donostia Festak de todo esto? ¿Cómo puede haber embarcaciones de los clubes sancionadas por nada? ¿A dónde vamos? ¿Qué buscan con esto?».

Sus palabras reflejan el malestar acumulado por unos controles que algunos consideran excesivos y que condicionan el ambiente del evento más especial de remo de la temporada.

Críticas por la sanción a Orio

No fue menos Iker Zabala, entrenador de Orio, que recibió una sanción de tres segundos por supuestamente haberse adelantado en la calle 0 con dos zódiacs de apoyo a la embarcación. El entrenador de la 'San Nikolas', lo tachó de «vergonzoso»: «Dicen que hemos estado en la calle 0, con dos zódiacs. No hemos estado en la calle 0, es inaceptable. Nosotros somos los protagonistas y no nos dejan hacer nada. Estamos con sanciones a toda hora, es vergonzoso. La regata nos deja un mal sabor de boca, a pesar del gran trabajo de nuestros remeros. Estoy muy caliente y prefiero contar hasta cinco antes de hablar pero.... ha sido un gesto feo».

El técnico amarillo denunció además la forma en la que se le comunicó la decisión: «Me he enterado 10 minutos antes del inicio de la regata de la sanción, ¿por qué? nos miran todo con lupa y claro, encuentran cosas. Pero solo sancionan a algunos. Pero es La Concha. el año que viene vendremos con ilusión. Y el domingo que viene con más ganas. Hemos sido los mejores hoy y lo seremos el que viene. Y quiero felicitar a Zierbena, por supuesto, que han hecho una regata increíble, pero es que nosotros hemos ganado, a pesar de la regata».

Esta edición de la Bandera de la Concha está dejando detalles que, con los entrenadores «muy calientes», y con la final a la vuelta de la esquina, más de uno teme que las polémicas sigan siendo protagonistas a pesar de lo que ocurra en el agua.

