El vestuario realista explota: «Te dan ganas de irte del campo o sentarte y que no se juegue más»

«Te dan ganas de irte del campo o sentarte, quedarte plantado y que no se juegue más». Nunca se le vio a Mikel Oyarzabal ... tan herido, tan indignado, tan desatado tras una actuación arbitral. Es lo que afirmó el capitán al acabar el encuentro ante el Manchester United en Old Trafford. El vestuario de la Real Sociedad fue unánime en su crítica y su rabia con las decisiones de Benoir Bastien: «Incluso le he dicho que nos íbamos para el vestuario, que sentía vergüenza», reveló en zona mixta Aritz Elustondo. «Los árbitros no han querido que nosotros disputáramos esta eliminatoria», fue la frase más potente de Imanol Alguacil, indignadísimo con la predisposición del cuerpo arbitral.

«Todo el mundo lo ha visto», proclamó Oyarzabal, que puso en solfa «la facilidad y las ganas con las que ha pitado sus penaltis y lo poco convencido y lo que le ha costado pitar el nuestro, que ha sido lo más claro de todas las cosas que ha habido», agregó el capitán. «Se han inventado dos penaltis más la expulsión», dijo, sin demasiados tapujos, el entrenador, Imanol Alguacil. “Me hubiera gustado ver un partido en igualdad de condiciones.”#UEL pic.twitter.com/CJVMFswO3T — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) March 13, 2025 «No sé si les pasaría esto al Madrid o al Barça, la verdad». Oyarzabal seguía exhibiendo una mezcla de perplejidad y de ira en los micrófonos de la Cope: «Y si les pasara, el eco que habría sería muchísimo mayor», añade. La crítica del '10' fue a más: «A nosotros es más fácil pitarnos esto que nos han pitado, ante un United, en su casa, con la historia que tiene, yendo como ha ido todo». Mikel entiende que todo obedecía a una especie de plan: «Ha hecho lo fácil, lo que quería, sin meterse en problemas con el supuesto equipo grande; es una pena que te echen de Europa, pero lo es todavía más cuando te echan así». «No sé si les pasaría esto al Madrid o al Barça, la verdad; y si les pasara, el eco que habría sería muchísimo mayor» Mikel Oyarzabal Capitán de la Real Sociedad Los jugadores con más peso en la caseta denunciaron asimismo la actitud que tuvo el colegiado para con ellos y las maneras que exhibió al adoptar sus decisiones más polémicas o sospechosas. «Muy prepotente», proclamó, indignado Aritz: «No se podía hablar con él, ni siquiera Mikel, el capitán, que ha ido a hablar con él, no le ha dicho nada y por ir de nuevo, le ha sacado amarilla; ahí se han visto las ganas que nos tenía». «Los árbitros no han querido que nosotros disputáramos esta eliminatoria; se ha inventado dos penaltis» Imanol Alguacil Entrenador de la Real Sociedad Todo esto lo resume el propio Oyarzabal en un episodio vivido en el campo y en los inicios de encuentro: «En el minuto 20, en la acción en la que le dejan sangrando a Zubeldia por un codazo, yo le pregunto al línea si eso no es amarilla y él me dice que me dé la vuelta, que mire para otro lado, que a ver si no estamos para jugar. Y luego son ellos los que nos piden respeto. En ese momento el que he pedido respeto he sido yo, que a ver si no podía hablar con él, que muchas veces nos dicen que el capitán hable con ellos. Entonces no sé muy bien para qué sirven. A veces se exceden en intentar parecer tan contundentes, tan autoritarios y todo es mucho más fácil que todo eso. Cuando intentas hablar, es más fácil y nosotros nos lo tomamos mejor, que nos equivocamos todos». Será un partido difícil de olvidar para los que lo jugaron y lo sufrieron. Un atropello arbitral histórico.

