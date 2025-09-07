«Bill Shankly, mi mejor entrenador; Carlos Xavier, mi mejor jugador»

Toshack repasa lo que fue su carrera como jugador antes de iniciar su etapa como entrenador hasta llegar a la Real en 1985. En su ... palmarés como jugador destacan dos copas de Europa (1977 y 1978), dos copas de la UEFA (1972/73 y 1975/76) y tres ligas inglesas (1972/73, 1975/76 y 1976/77).

– Usted ha jugado y entrenado a muchos clubes, entre ellos el Liverpool, con el que ganó la Copa de Europa.

– Sí. Mi etapa de jugador fue fantástica también. Tuve la suerte de ser entrenado por Bill Shankly, el hombre del que más he aprendido en la vida. Mi mejor entrenador. Para que te hagas una idea de lo que sentía por el fútbol, un día le preguntaron si para él el fútbol era una cosa a vida o muerte. Y contestó que claro que no. 'Es algo mucho más serio que eso', dijo. Mostraba especial atención por los pequeños detalles. Mira. Un día fue a ver un hotel en el que nos íbamos a concentrar antes de un partido. Pidió una habitación del piso superior y le mandó a su ayudante para que se tumbara en la cama. Bill le llamó por teléfono desde abajo para preguntarle si escuchaba el ruido de los coches. Hasta que no le dijo que no, él no dio el ok al hotel. Aprendí mucho de Bill, a cuidar mucho todos los detalles.

– Siempre habla bien de Shankly pero una vez tuvo un encontronazo con él. ¿Se acuerda?

– Sí, antes de una final tuve una lesión y estuve tres semanas sin jugar. El día de la final Shankly me dejó fuera del equipo. Yo estaba muy enfadado en el banquillo, cuando a los 20 minutos empezó a llover con fuerza. El partido se suspendió. Al día siguiente tuve el valor de entrar en el despacho del entrenador y le dije de todo, que era un cobarde, que había tenido suerte por la suspensión, porque íbamos a perder. Y que yo tenía que jugar. Me echó una bronca terrible y me sacó a voces de la habitación. Me marché a casa y le conté a mi mujer que al día siguiente me echaban, que no sabía cómo había podido hacer eso. Llegó el partido y al dar la alineación dijo: 'Vamos a hacer un cambio, entra John en el once'. Me quedé blanco, pero jugué. Ganamos 3-0. ¿A que no sabes quién hizo los dos primeros goles? Eso me enseñó que no es malo que un jugador se enfade por no jugar y proteste. Si yo no lo hubiera hecho no hubiese jugado.

– Hablemos de jugadores. Siempre habla maravillas de Carlos Xavier, al que trajo usted.

– Es que daba gusto verle. Es el jugador de más calidad técnica que he entrenado. El mejor que he conocido. Era algo increíble, hacía todo con mucha facilidad. Pasaba en corto, en largo, amagaba, tiraba faltas, desde cerca, desde lejos... También era el que más comía (ahora se ríe a carcajadas). Xabier, Oceano, Kodro, Karpin, Nihat. ¿Es posible que estos cinco estén entre los seis mejores extranjeros de la historia de la Real? Yo sinceramente lo creo. Nos dieron muy buenas tardes. Se me criticaba que trajera solo jugadores que conocía. Pues eso era lo bueno precisamente. Sí sé que son buenos, cómo no los voy a traer.

– También contó con grandes jugadores de la cantera.

– Sí, sí. De los campeones qué voy a decir. Eran un grupo muy compensado, la calidad de Zamora, la habilidad de López Ufarte, Bakero, el gran Txiki... Vosotros les conocéis mejor. Ojalá les pueda saludar cuando vaya. Me haría mucha ilusión.

– De Pedro, Idiakez. Aranzabal...

– Un gran equipo también aquel. La zurda de De Pedro era increíble. La clase de Aranzabal, la fuerza de Idiakez... Pero hubo jugadores que sin llegar tan lejos hicieron una labor esencial, una labor oscura pero que siempre es necesaria en la Real. Me refiero a los Imaz, Imanol, Alkiza, Luis Pérez, Guruzeta, y de otros de los que me olvido pero que hicieron equipo para, con unos extranjeros buenos, meter a la Real en Europa. La labor de esta gente en un club como la Real siempre ha sido esencial.