Toshack recoge una de las sandías en la huerta en la que pasa largas horas. Arizmendi

«Bill Shankly, mi mejor entrenador; Carlos Xavier, mi mejor jugador»

Toshack recuerda con cariño su etapa como jugador en el Liverpool, con el que llegó a ganar dos copas de Europa

Pedro Soroeta

Pedro Soroeta

Besalú (Girona)

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:07

Toshack repasa lo que fue su carrera como jugador antes de iniciar su etapa como entrenador hasta llegar a la Real en 1985. En su ... palmarés como jugador destacan dos copas de Europa (1977 y 1978), dos copas de la UEFA (1972/73 y 1975/76) y tres ligas inglesas (1972/73, 1975/76 y 1976/77).

