Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Toshack, sonriente en el jardín de la masía en la que reside en la tranquilidad de un pueblo gerundense. Arizmendi

Real Sociedad

John Toshack: «La Real lo ha sido todo para mí»

El entrenador galés espera impaciente en su residencia en Besalú (Girona) el homenaje que recibirá el sábado que viene en Anoeta y dice que «entrenar a este club me marcó para siempre»

Pedro Soroeta

Pedro Soroeta

Besalú (Girona)

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:07

John Toshack (Cardiff, 76 años) va a ver cumplido su sueño. El próximo sábado saltará al césped de Anoeta para recibir el reconocimiento de la ... afición realista a su trabajo en las tres etapas en las que estuvo en la Real. Mientras luchaba contra un Covid demoledor que le mantuvo varios días en la UCI completamente sedado, en febrero de 2022, soñó que salía al estadio de Anoeta y recibía el homenaje que va a pasar de sueño a realidad el sábado minutos antes de que la Real juegue contra el Madrid. El técnico que dirigiera al club realista desde el banquillo en 386 partidos se muestra agradecido y espera impaciente a que llegue el día. En su residencia en Besalú, donde vive en una masía con su mujer Mai, un lugar idílico y tranquilo y en donde incluso hace labores en el huerto, el galés recibe a DV en vísperas de un día muy especial para él.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El aumento de viajeros satura la estación de buses de Donostia a los 10 años de su apertura
  2. 2

    ZETAK o cuando los mitos vascos bajaron a la arena
  3. 3

    70 presos y dos sanitarias denuncian falta de salubridad y espacio en la cárcel de Donostia
  4. 4

    Un vecino de Eibar pierde 40.000 euros en dos meses engañado con la estafa del amor
  5. 5

    Un año para el nuevo Topo, cuatro para el TAV y cinco para el intercambiador de Riberas
  6. 6 El propietario del Israel Premier Tech califica a Euskadi como «bastión de separatistas y activistas de extrema izquierda»
  7. 7

    Hamarratz, la nueva aventura zumaiarra de Anne Agirre
  8. 8

    A prisión un hombre por violar a su expareja a plena luz del día en un parque de Vitoria
  9. 9

    El aeropuerto de Bilbao elimina dos carriles en la zona de Llegadas para obligar a pagar por aparcar
  10. 10

    La cifra de guipuzcoanos que opera con criptomonedas se triplica en dos años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco John Toshack: «La Real lo ha sido todo para mí»

John Toshack: «La Real lo ha sido todo para mí»